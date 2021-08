Le créateur de la série Yakuza, Toshihiro Nagoshi, pourrait quitter Sega pour NetEase

Toshihiro Nagoshi, créateur de la Yakuza, et la série Judgment, est apparemment en train de sortir de Sega. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Nagoshi est en “négociations finales” avec le géant chinois NetEase.

NetEase et son rival Tencent ont cherché à se développer au-delà de la Chine, et les deux ont braconné des talents de haut niveau au Japon. Nagoshi recevrait le financement pour établir et diriger une nouvelle équipe chez NetEase.

L’accord n’a pas encore été finalisé, selon le rapport, et on ne sait pas encore exactement quel sera le rôle de Nagoshi, au-delà de la direction de l’équipe.

Tencent et NetEase se sont tous deux lancés dans une frénésie de dépenses pour acquérir du contenu en provenance du Japon, ainsi que des talents. Selon l’analyste Serkan Toto, cela est dû en partie aux restrictions chinoises sur les jeux.

“Tencent et NetEase ont parlé à à peu près tous les studios cotés en bourse ici et courtisent activement certains développeurs privés également”, a déclaré Toto. “Ils se sentent tous les deux obligés de progresser au Japon, d’autant plus que la réglementation du jeu sur leur marché intérieur devient de plus en plus restrictive.”

Toshihiro Nagoshi est le visage des jeux d’action de Sega depuis des décennies. Le concepteur a passé 32 ans dans l’entreprise et a contribué à des dizaines de jeux.