Le créateur de l’application « Sulli Deals » arrêté à Bhopal, 25 ans, membre du « Trad Group » sur Twitter

La police de Delhi a arrêté un homme de 25 ans d’Indore qui serait le créateur de l’application appelée « Sulli deals » sur GitHub, où des photos de femmes musulmanes ont été téléchargées avec l’intention de les diffamer et de les harceler – le texte accompagnant la photo disait ‘Offre du jour’.

L’accusé Aumkareshwar Thakur (26 ans) a obtenu son BCA à l’IPS Academy à Indore et réside dans le canton de Newyork, a indiqué la police.

Selon KPS Malhotra, DCP (Cyber ​​Cell), « Thakur était membre d’un ‘Trad-Group’ sur Twitter et l’idée a été partagée de diffamer et de troller les femmes musulmanes. Il avait développé le code sur GitHub. L’accès à GitHub s’est fait avec tous les membres du groupe. Les photos des femmes musulmanes ont été téléchargées par les membres du groupe.

L’année dernière, les 7 et 8 juillet, la police de Noida et de Delhi avait enregistré des FIR distincts contre des inconnus pour avoir créé l’application. Des photos des femmes, y compris un pilote et des journalistes, ont été extraites de leurs pages de médias sociaux et téléchargées dessus.

L’arrestation de Thakur intervient quelques jours après qu’un étudiant en ingénierie de 21 ans a été arrêté par la police de Delhi dans une affaire similaire survenue plus tôt ce mois-ci, où une application Web a été utilisée pour héberger des photographies falsifiées et faire des commentaires répréhensibles ciblant les femmes musulmanes.

