Le créateur de ‘League of Legends’, Riot Games, achète un bureau de la région de Seattle pour 114,1 millions de dollars et emploiera 400 personnes

(Image Riot Games)

Les créateurs du jeu vidéo League of Legends ont acquis un bureau de 156 000 pieds carrés près de Seattle à Mercer Island, Wash.

Riot Games a confirmé à . avoir payé 114,1 millions de dollars pour l’immeuble de bureaux Mercer Park Workplace, son quatrième hub américain. Le nouveau bureau de la région de Seattle sera à terme une « installation de classe mondiale » pour Riot, qui possède plus de 20 succursales dans le monde en plus de son siège à Los Angeles.

Riot prévoit d’embaucher plus de 400 nouveaux employés pour le bureau de Mercer Island, qui devrait poursuivre « l’ingénierie, la recherche et le développement et les services en direct pour les jeux de genre ». Les travailleurs se concentreront principalement sur le jeu à succès de Riot, Valorant.

Riot a déjà un bureau à Bellevue, Washington, à proximité, avec plus de 50 employés. L’entreprise a l’intention de louer temporairement un espace plus grand à Bellevue – qui connaît un énorme boom technologique – pour faciliter sa transition vers le bureau de Mercer Island, sans échéancier pour le déménagement.

« En ce qui concerne les contributions au jeu, peu de villes aux États-Unis ont eu un impact aussi important que Seattle », a déclaré Riot dans un article de blog. « Bien que Riot soit présent dans la région de Seattle depuis quelques années, nous portons notre relation avec Emerald City à un niveau supérieur. »

Le Greffe a d’abord rapporté la nouvelle de l’achat du bureau. Son précédent propriétaire a acheté la propriété pour 46,5 millions de dollars en 2020, selon The Registry.

Riot est l’une des plus de 100 entreprises technologiques à l’extérieur de la ville qui ont ouvert des bureaux d’ingénierie dans la région de Seattle, puisant dans la base dense de talents technologiques de la région. Wayfair, Databricks, ByteDance et Lessen ont tous fait des annonces de bureaux dans la région de Seattle ces derniers mois.

La région est également riche en talents du jeu, grâce à des leaders de longue date de l’industrie tels que Xbox, 343 Industries de Microsoft, Nintendo, Bungie (qui est en pleine expansion) et de nombreuses autres sociétés ayant des bureaux dans la région.

Fondé en 2006, Riot Games est principalement connu pour son arène de combat en ligne multijoueur populaire League of Legends. Depuis ses débuts en 2009, League est devenu l’un des plus grands titres de l’industrie des jeux vidéo modernes, avec environ 180 millions de joueurs mensuels en novembre.

C’est aussi l’un des plus gros jeux de la scène esport, sinon le plus gros ; plus de 73 millions de personnes ont regardé les championnats du monde de la Ligue en direct le mois dernier, où des équipes de Corée du Sud et de Chine se sont affrontées pour la couronne.

En plus de League, Riot a récemment étendu ses efforts de développement pour inclure le « shooter de héros » en tête-à-tête Valorant, ainsi que plusieurs projets dérivés se déroulant dans l’univers de League. Cela inclut Arcane, une série animée épisodique mettant en vedette plusieurs des personnages les plus populaires de League, qui a fait ses débuts sur Netflix début novembre.

Riot aurait gagné 1,75 milliard de dollars de revenus l’année dernière.

Le nouveau bureau s’ajoute à l’annonce du mois dernier selon laquelle Seattle est la deuxième des trois villes dans le monde où Riot prévoit d’ouvrir un centre de diffusion à distance, en plus de Dublin et d’un emplacement non spécifié dans la région Asie-Pacifique.

Dans le cadre de cette initiative, appelée « Projet Stryker », Riot a l’intention d’étendre son calendrier d’événements esports et la création de contenu. L’idée serait qu’en plaçant stratégiquement des studios et des équipes de production dans le monde entier, l’équipe de Riot sera en mesure de puiser dans les centres de diffusion à distance pour étendre sa couverture à chaque événement dans le monde entier qui inclut la gamme de jeux de Riot.