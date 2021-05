Le créateur de Line of Duty Jed Mercurio nomme son meilleur XI de Manchester United de tous les temps, y compris Cristiano Ronaldo, George Best et Wayne Rooney, mais pas Eric Cantona

Line of Duty a de nouveau saisi le pays avec la finale très attendue de ce soir, qui devrait être l’un des événements télévisés les plus regardés de l’année.

Il a été créé par Jed Mercurio, l’homme qui nous a également amené Bodyguard, et il a rejoint Jonny Owen and Friends pour parler de ce qui se passe à l’AC-12.

.

Jed Mercurio était un invité sur Jonny Owen and Friends

Nous ne pouvions pas simplement discuter de la télévision, n’est-ce pas?

Jed est un grand fan de football et a suivi Manchester United toute sa vie.

Jonny a donc profité de l’occasion pour lui poser des questions sur les grands joueurs et équipes qu’il a regardés au fil des ans et qui il considère comme les meilleurs.

Voici son Best Man United XI de tous les temps de Jed, qu’il aligne dans «une formation 4-3-3 à l’attaque»…

Gardien de but

Il n’y a qu’un seul endroit pour commencer dans une équipe et c’est entre les bâtons.

United a eu plusieurs arrêts de tir superstar, mais un seul a pu obtenir le signe de tête.

Peter Schmeichel prend une longueur d’avance sur les autres «en raison de sa présence dominante et simplement de sa constance», déclare Mercurio.

. – .

Peter Schmeichel a joué 398 fois pour Man United La défense

Quand vous parlez de United, vous avez vraiment l’embarras du choix, mais l’amour de Jed pour le club signifie qu’il a des héros cultes et qu’il ne saute pas nécessairement directement aux joueurs légendaires comme Gary Neville, Steve Bruce ou Nemanja Vidic.

John Gidman n’est pas un nom qui vient automatiquement à l’esprit lorsque vous pensez aux grands noms de United, mais Mercurio le veut à l’arrière droit.

Mais qu’aimait-il tant chez Gidman?

«Il était super pour aller de l’avant. Très rapide et a joué avec d’autres personnes très intelligemment », a-t-il déclaré. «Je sais qu’il y a là un choix évident, mais je ne vais pas lui donner la satisfaction!»

.

John Gidman a passé cinq saisons à Old Trafford entre 1981 et 1986

Et le flanc opposé? Eh bien, il a opté pour Luke Shaw.

«Il est devenu quelqu’un qui est un artiste fiable», a déclaré Mercurio.

«Lorsque l’équipe joue mal, il a tendance à bien jouer.»

.

Shaw s’est bien débrouillé cette saison malgré la signature d’Alex Telles l’été dernier

Maintenant, ce ne sont que les hommes du milieu, et Jed ne craint pas d’admettre qu’il a une raison particulière de l’aider avec son premier choix, Rio Ferdinand.

«L’un des meilleurs de tous les temps et c’est un gars adorable», dit-il.

«À son crédit, il était un fan de Bodyguard! J’ai l’impression qu’il a accompli plus que moi, mais c’était édifiant de l’entendre dire cela.

«Le partenaire évident serait [Nemanja] Vidic, mais je vais faire du hors-piste ici et aller chercher quelqu’un qui a joué pour United et est devenu l’un des meilleurs au monde ailleurs. Gerard pique.”

. – .

Ferdinand a remporté six titres de Premier League avec Man United Milieu de terrain

Parfois, cependant, seules les légendes feront l’affaire, même si vous ne les avez pas vues jouer.

Le nom de Duncan Edwards restera toujours gravé dans l’histoire de United, même si ce n’est que dans le club pendant une courte période avant son décès tragique, et cela seul le voit faire du côté de Mercurio.

Il a déclaré à Jonny: «Je le choisis sur la réputation et aussi juste pour puiser dans l’héritage de Manchester United.

«Une histoire incroyable, si tragiquement interrompue et selon tous les témoignages, aurait été l’une des plus grandes de tous les temps.»

À l’ère moderne, des personnalités comme Paul Scholes et Roy Keane ont peut-être revendiqué un rôle aux côtés d’Edwards, mais Mercurio n’était pas d’humeur à être prévisible.

«Je vais y mettre Bryan Robson et Bobby Charlton», a-t-il ajouté. «En termes de performances professionnelles et internationales également, probablement notre joueur le plus titré. Pas forcément le plus habile. »

.

Duncan Edwards a été tragiquement tué à la suite de la catastrophe aérienne de Munich à seulement 21 ans

.

Bobby Charlton est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Man United de tous les temps, sinon le meilleur Les attaquants

Maintenant, c’est là que ça devient intéressant pour Manchester United. Comment diable ne choisissez-vous que trois attaquants?

«Total footballer» George Best est le premier homme nommé. “Le truc avec Best était qu’il pouvait jouer partout”, a déclaré Mercurio.

«Il était légèrement avant mon temps et il y a si peu d’images de lui, mais vous le voyez couper par la gauche, rejoindre le milieu de terrain. Je peux le voir s’intégrer à partir de là.

Où cela laisse-t-il la légende vivante Cristiano Ronaldo? Eh bien, il est inclus à droite, où il peut «entrer et attaquer».

Cela laisse une place de plus et elle est prise par Wayne Rooney – le meilleur buteur du club, et Mercurio pense qu’il s’intégrera bien dans son XI.

“Rooney s’est souvent assis plus profondément et n’a pas joué en tant que n ° 9”, a-t-il réfléchi. «Mais il pouvait le faire et le faire très bien.»

.

George Best a toujours été un favori des fans à Man United et l’un des joueurs les plus habiles de sa génération

. – .

Ronaldo est devenu le meilleur du monde à Man United

Le meilleur XI de Manchester United de Jed Mercurio Pas de Cantona?

Nous comprenons, vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans votre équipe, mais laisser de côté un homme qui a contribué à inspirer United au milieu des années 1990 alors qu’il était devenu le meilleur en Angleterre peut sembler un oubli. Mais pas pour Jed.

Il a expliqué: «Je dirais qu’il a transformé Man United en championnat, mais j’ai un œil sur les honneurs européens.

«Roy Keane ne doit pas mâcher ses mots, dans son autobiographie, qui était un aperçu intéressant de la sociopathie limite, il a parlé de Cantona et dans les jeux européens, il pouvait à peine avoir un coup de pied et n’était pas régulièrement choisi pour la France.

«Il a été un joueur très efficace et brillant pour Man United en Premier League et nous a transformés.

«Je suis un grand fan de Cantona, mais si vous regardez Man United à travers les âges, il y a un énorme embarras de richesse. Vous pourriez avoir deux ou trois bancs de stars mondiales.