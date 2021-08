Le créateur de Metal Gear Hideo Kojima a “peur” d’un avenir sans supports physiques

Image : La vie de Nintendo

Qu’on le veuille ou non, nous nous dirigeons vers un monde où les médias sont consommés numériquement plutôt que physiquement. Au cours des dernières décennies, nous avons vu des CD, des films et des livres traverser la frontière numérique, et bien que le mot imprimé soit toujours là, les disques physiques pour la musique et les films disparaissent lentement mais sûrement à mesure que les téléchargements et le streaming deviennent plus populaire.

Cela maintient clairement Hideo Kojima éveillé la nuit, car il publie sur son compte Twitter la mort de médias physiques. Si vous suivez déjà le Engrenage métallique créateur, vous saurez qu’il a un appétit vorace pour les médias physiques et qu’il publie toujours des photos de ses derniers achats de films et de musique.

Cependant, il est parfaitement conscient que cela ne durera pas éternellement, et il déplore le fait que bientôt, nous n’aurons plus un accès physique et durable aux médias que nous consommons :

Les CD vont bientôt disparaître. Quand j’y pense, je les achète quand même. Même si je les ai en gros. Coffret Rêve de mandarine. pic.twitter.com/iWdM3j2Kyw— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 5 août 2021

2/2

Nous ne pourrons pas accéder librement aux films, aux livres et à la musique que nous avons aimés. Je serais un démuni. C’est ce dont j’ai peur. Ce n’est pas de la cupidité. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 5 août 2021

De telles inquiétudes sont fondées. Comme nous en avons discuté il y a quelques années, un avenir entièrement numérique signifie la commodité du commerce et la possibilité de transporter votre collection avec des droits réduits en matière de propriété ; lorsque vous achetez un album sur CD, vous pouvez écouter ce CD aussi longtemps qu’il est physiquement lisible (ce qui n’est peut-être pas aussi long que vous le pensez), mais si vous achetez le même album numériquement, vous pourriez en perdre l’accès à tout moment. point pour tout un tas de raisons. En fait, vous ne possédez rien d’autre que le droit d’accéder à cette musique numériquement.

Bien que Kojima ne mentionne pas les jeux dans ses articles, la même chose se produit également dans le domaine du divertissement interactif, avec des ventes numériques en constante augmentation (l’année dernière, 67 % des ventes de jeux au Royaume-Uni étaient numériques, tandis que Nintendo voit augmentation annuelle des téléchargements sur Switch).

Il n’est donc pas difficile de voir un moment dans le temps où les disques et les cartes de jeu sont supprimés de l’équation ; de nombreuses personnes ont déjà adopté la commodité des médias numériques et, avec la PS5 et la Xbox Series S/X, les jeux physiques ne sont qu’une méthode de livraison ; comme les titres numériques, ils doivent être installés sur le SSD de votre console et ne peuvent pas être exécutés directement à partir du disque lui-même (ce qui rend le Switch quelque peu unique).

Ensuite, il y a le fait que les jeux peuvent être retirés de la liste et retirés de la distribution, ce qui supprime la possibilité d’y accéder. Kojima en a bien sûr une expérience directe, grâce au fait que son ancien employeur, Konami, a retiré de la distribution l’une de ses œuvres les plus célèbres.

Bien qu’il existe un créneau sain lorsqu’il s’agit de collecter des jeux physiques de nos jours – en particulier sur Switch – il est facile de voir que cela devient l’exception plutôt que la règle. Quand ce jour viendra, nous savons au moins que Kojima versera une larme avec le reste d’entre nous.