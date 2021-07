Le créateur de mode Eduard Both se concentre sur les chemises – WWD

Alors que de nombreux créateurs de mode se lancent directement dans la création de collections complètes, Eduard Both est diplômé de l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers en 2017 et a commencé avec des chaussettes.

“J’aime toujours voir une cheville couverte”, a-t-il raconté sur Zoom. « Tout était question de texture. »

Il s’est lancé dans le tricot avec sa marque arriviste, Creative Anonymous Projects, ou CAP, marquant des commandes de détaillants prestigieux tels que 10 Corso Como, Browns, The Room at Hudson’s Bay et Renaissance – seulement pour mettre sa marque en attente pour aller travailler pour Miu Miu et Ports 1961 pendant quelques années.

Maintenant, CAP Studio est de retour et tout tourne autour des chemises, basé sur un style masculin des années 50 avec des boutons alignés sur la droite, bien qu’il les considère comme neutres en matière de genre.

« J’embrasse la liberté de faire n’importe quel produit qui m’inspire à un moment donné », a-t-il déclaré. « L’accent mis sur les catégories de produits est très important. Dans une collection, c’est très difficile d’avoir toutes les catégories avec la même qualité et les mêmes standards.

Alors qu’elle travaillait à Milan, Both est devenue obsédée par une collègue Miu Miu qui avait l’air incroyable dans son uniforme de travail composé d’une chemise d’homme empruntée et d’une jupe crayon. Il est également tombé par hasard sur une boutique de chemises familiales à Milan dont la qualité l’a étonné, l’incitant à s’engager dans son usine et à créer une gamme d’ateliers spécialisés pouvant faire de la sérigraphie, de l’impression à jet d’encre, des broderies, du plissage et du matelassage.

« J’ai décidé de garder les formes simples. Il s’agit davantage de traitements par-dessus la chemise », a-t-il expliqué. “Nous essayons de repousser les limites conceptuelles de ce que pourrait être une chemise.”

Les deux prévoient de se lancer avec environ 10 styles, avec des manches courtes ou longues et deux variantes d’ourlet : courbé ou droit. Ils sont à vendre dès aujourd’hui sur son nouvel e-shop, accompagnés de caleçons et aussi de chaussettes. Les chemises sont au prix de 356 euros à 765 euros.

Il a conservé les tailles de base – 1, 2 et 3 – pour rendre sa proposition plus inclusive et invitante. Bien que conçu comme un produit d’été, il considère que les chemises peuvent être portées toute l’année et expérimente des styles matelassés pour les climats plus froids.

Tous deux ont déclaré qu’il prévoyait de dévoiler une gamme printemps 2022 plus complète lors de la Fashion Week de Paris via une présentation en showroom, et de faire deux collections par an.

Son yen pour les chemises provient en partie de la fatigue du jersey, qui dominait la mode en raison des tendances streetwear et athleisure, et qui s’est installée pendant la pandémie de coronavirus.

“J’ai envie d’un moment où les gens s’habillent à nouveau et mettent plus d’efforts dans leur apparence”, a-t-il réfléchi.