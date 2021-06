Le créateur de mode Morton Myles décède à 93 ans – WWD

Morton Myles, un créateur de mode soucieux des coûts connu pour créer des styles intelligents, est décédé le 23 juin à Scottsdale, en Arizona.

Myles, 93 ans, est décédé d’un cancer à la clinique Mayo, selon Julia Patrick, une amie et porte-parole du défunt.

L’un des piliers de la Septième Avenue, Myles a commencé sa carrière en Europe avant de retourner dans sa ville natale de Manhattan. Les robes de jour, de soirée et d’occasions spéciales, les vêtements de grande taille et les petites et petites pièces habillées faisaient partie des catégories dans lesquelles il a plongé au fil des ans. Il a également été l’un des premiers champions du mouvement Op Art, incorporant certains de ces modèles de mods dans ses vêtements. Pas plus tard qu’en 2019, le magazine Redbook a présenté l’un des designs Op Art de Myles sur la couverture de son numéro Arts.

Quant à ce qui était à l’origine de ses idées, Myles a déclaré à WWD en 1969 qu’il avait d’abord et avant tout commencé avec les tissus puis l’art contemporain. « Maintenant, avec les bords adoucis des peintures, vient l’adoucissement des vêtements. Je ne sous-estime pas mes déplacements pour voir les collections couture parisiennes. Il est inutile de voir du prêt-à-porter français, qui est un édulcorant de la couture », a-t-il déclaré.

Conscient de la façon dont les jeunes contrôlaient la mode à la fin des années 60, le créateur a déclaré qu’il avait essayé de présenter une collection « contemporaine et reflétant la pensée actuelle. Mon look est ce que la saison appelle », a-t-il déclaré.

Bien que cela ait pu inciter d’autres à voir une touche mineure de conservatisme, Myles a déclaré à ce moment-là: “N’importe quel fabricant vous dira que c’est ce qui paie les factures.”

Jacqueline Kennedy a aidé par inadvertance à rehausser le profil de Myles en portant l’une de ses robes le « Vendredi saint », un design qui a atterri sur une couverture du magazine Look. Plus d’un an plus tôt, Diana Vreeland avait emmené la femme du sénateur de l’époque dans le salon d’Herbert Sondheim, où le reste de l’équipe était trop occupé pour aider le couple, alors Myles est sorti de l’arrière-salle pour les aider. Certains critiques étaient mécontents qu’une femme de sa catégorie porte une robe sans manches, ajustée et au-dessus du genou, a déclaré Patrick. «À l’époque, il a dit qu’il se vendait en gros pour 37,50 $. C’était une composition de rayonne qui la faisait ressembler à de la soie shantung. Mais c’était plus portable et un peu plus durable.

Se référant à la controverse au sujet de Kennedy portant la robe conçue par Myles, Patrick a déclaré: «Cela ferait finalement beaucoup de bruit, car il semblait inconvenant que la femme du président porte une robe sans manches. Ils pensaient que c’était trop ajusté. Et c’était court – on pouvait en quelque sorte voir ses genoux quand elle était assise. Plus tard, Richard Avedon tirerait sur la famille [with Jackie wearing the dress] pour la couverture du magazine Look.

Né à Manhattan, Myles a obtenu un diplôme en design de mode et gestion de la production du Fashion Institute of Technology en 1950. Il a ensuite déménagé en Europe pour poursuivre ses études à la demande de ses parents. Là, Myles a étudié à la Chambre Syndicale et à l’Ecole Guerrero-Lavigne. Au fil du temps, il parle couramment le français et cultive des activités créatives telles que le piano, un intérêt de longue date pour l’opéra, le ballet et les voyages, la conception de maisons et la collection d’art et d’antiquités.

Alors que Patrick a déclaré que Myles travaillait pour Jacques Fath à Paris, WWD a rapporté en 1956 qu’il avait récemment conçu pour un autre designer parisien, Jacques Helm. Le sentiment à l’époque était que les designers américains n’étaient pas acceptés en France, alors son employeur l’a encouragé à retourner à New York, a déclaré Patrick. La même année, Myles a rejoint Donald Dress Inc. en tant que designer en chef. Ses sensibilités européennes sont restées avec lui, s’inspirant de “La Ligne Merveilleuse”, le mode adopté par les femmes parisiennes élégantes après la Révolution française pour sa collection d’automne 1958 chez Ardanti Inc. Au fil des ans, il a également conçu pour Herbert Sondheim, Abe Schrader, Malcolm Charles et Jeunesse.

Sa présence sur la Septième Avenue n’était pas sa seule identité. Myles était également un visage familier sur Fire Island, où il possédait une maison en bord de mer qu’il avait les moyens de déménager en 1961, après qu’elle ait failli basculer dans la mer.

N’ayant pas peur de s’adapter aux marées changeantes de la mode, en 1969, trois ans après son passage à la création de Jeunesse, la marque a généré plus de 4 millions de dollars de ventes annuelles. Myles a déclaré à WWD : « Les choses vont si vite aujourd’hui que le plus important est d’évoluer avec elles. »

Destinée aux femmes qui s’intéressaient à la mode mais avaient un budget limité, la collection d’automne a été faite en grande partie avec une règle à calcul puisque Myles a utilisé un chiffre de métrage pour fixer les prix. “Alors que le marché haut de gamme a une sorte d’attrait et de pouvoir snob qui va avec la marque, nous devons vendre des vêtements et des idées avec persévérance”, a-t-il expliqué à l’époque. « Les acheteurs réagissent avec beaucoup d’enthousiasme aux nouvelles idées. Il n’y a pas une surabondance de gestion audacieuse dans cette gamme de prix qui soutiendra les nouveautés de leurs concepteurs.

Un contemporain de Myles, Stan Herman, a déclaré lundi: «Il a fait de bons vêtements commerciaux solides – beaucoup de vêtements habillés, d’occasion et de soirée. Il y avait tout un groupe de ces gens au 530 et au 550 de la Septième Avenue. [Herbert] Sondheim en était un. [Abe] Schrader en était un autre », a déclaré Herman. « Il y avait un petit groupe de personnes qui voyageaient dans cette voie commerciale de mode en fabriquant des vêtements bon marché mais à la mode. Il était très bien pensé. »

Myles était également membre du Council of Fashion Designers of America à une époque où l’organisation était plus sélective qu’elle ne l’est aujourd’hui, a déclaré Herman. Norman Norrell aurait nommé Myles pour le groupe en 1970.

Au début des années 80, cependant, les cinq créanciers de la société de Myles sont venus frapper à la porte, déposant une requête au chapitre 7 demandant la liquidation. Le designer a repris pied financièrement en quelques années. En tant que division de David Warren Enterprises, la division Morton Myles a lancé une ligne de grandes tailles de robes pour occasions sociales en 1985. Plutôt que de simples basiques, Myles a créé des modèles qui étaient cohérents avec la collection de ses miss. Le concepteur a reçu une réponse initiale solide, prévoyant que la division atteindra 2 millions de dollars en volume de gros la première année.

Au milieu des années 90, Myles était de retour à lui-même et a décidé de fermer son entreprise. Il a déménagé à Scottsdale.

Myles laisse dans le deuil son partenaire de vie, John Lawrence Otto.