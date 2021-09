Le créateur de MonoX annonce une augmentation de capital initiale de 5 millions de dollars

in

TL;Répartition DR

• Le projet MonoX pourrait être lancé d’ici la fin septembre.

• La société financière décentralisée cherche à dépasser les protocoles de Solana.

MonoX a annoncé il y a quelques minutes qu’il augmenterait le capital initial de plus de 5 millions de dollars de sociétés telles que Animoca Brands et Axia8 Ventures.

Le protocole adossé aux crypto-monnaies utilisera ces revenus pour atteindre ses objectifs et ainsi limiter la collecte de capital dans les plans DeFi. Ces services seront axés sur les crédits, le financement et les protocoles DEX.

MonoX fait avancer ses plans crypto

MonoX fait avancer ses plans de cryptographie et les dernières annonces soutiennent ces objectifs. La société a l’intention de mettre en place un système efficace après avoir introduit son régime de trésorerie partielle. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un projet de rénovation pour le financement de trésorerie, il est soutenu par des financements décentralisés.

Les plateformes d’échange de crypto telles qu’un système complexe nécessitent deux jetons pour créer une liquidité équivalente. Cependant, avec cette proposition MonoX, ces systèmes ne nécessiteront qu’un seul jeton, ce qui permettra un processus de règlement plus rapide.

Le PDG et développeur du protocole crypto a parlé des projets que l’entreprise promeut, laissant les passionnés convaincus. La plate-forme promet l’innovation, des processus de liquidité plus précis et un système mis à jour pour la croissance de la communauté. L’objectif du PDG est de faire en sorte que l’entreprise dispose d’un protocole DeFi solide, tout comme Solana.

Objectifs DeFi à atteindre

Lorsqu’un de ces projets de Finance décentralisée atteint le protocole MonoX, son token entre dans la deuxième partie du plan de liquidité. Ce stablecoin sera indexé sur le dollar américain, tandis que vCash réduira les taux de commission au sein d’AMM.

Les développeurs MonoX prévoient de publier une version de Polygon et Ethereum Blockchain avant la fin de l’année, peut-être plus tard en septembre. Cependant, ce n’est pas figé car tout pourrait changer car il y a des doutes sur le protocole, son fonctionnement et les conditions pour que les passionnés l’utilisent.

Bien que l’entreprise affiche un protocole de règlement avec un token, cela ne correspondrait pas à la première application qui répondrait à ces objectifs. En 2020, une société affiliée au protocole AMM a créé le projet de crypto-minage de trésorerie v-2.0 qui promettait un nouveau schéma sur le marché financier décentralisé. Cependant, ce projet n’est pas allé loin en raison de sa complexité innée et de ses difficultés d’utilisation.

Les protocoles de financement décentralisé n’ont cessé d’être publiés tout au long de cette année, laissant de grandes attentes aux passionnés de crypto. Il est intéressant de voir comment ces plans de financement se développent en synchronisation avec l’adoption de la crypto-monnaie dans le monde entier.

Bientôt, il sera possible de voir quelles propositions DeFi que des pays comme le Salvador soutiennent pour la nation. Le gouvernement salvadorien a accepté légalement l’utilisation des crypto-monnaies, donc un projet DeFi ne serait certainement pas ignoré.