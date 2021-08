Le créateur de NFT ‘Weird Whales’, âgé de 12 ans, va récupérer une valeur de 400 000 $ d’éther

28 août 2021 08:32 UTC

| Mis à jour:

28 août 2021 à 08:32 UTC

Par Clark

L’industrie des jetons non fongibles (NFT) a pris d’assaut la planète et divers artistes créent six à sept figurines à partir des collections NFT. Un créateur spécifique de NFT est Benyamin Ahmed, 12 ans, de Londres, qui a organisé un projet connu sous le nom de « Weird Whales », un assortiment NFT qui propose 3 350 baleines pixelisées. Une fois le projet lancé, le jeune développeur de logiciels a demandé une valeur de 350 000 $ d’éther.

Benyamin Ahmed arrive Il peut créer 400 000 $ avec son assortiment NFT « Weird Whales »

Cette semaine, le média CNBC a interviewé un garçon de 12 ans qui a atteint 250 000 $ une fois lancé un projet connu sous le nom de « Weird Whales ». Benyamin Ahmed, qui a commencé à écrire à l’âge de 5 ans, a collecté conjointement 30 éthers d’une valeur de plus de 95 000 $ provenant des redevances des Weird Whales. Chaque fois qu’une baleine est vendue, Ahmed obtient 2,5% sur chaque vente secondaire.

Weird Whales est comparable à NFT comme Cryptopunks et Bored Ape Yacht Club (BAYC) car il n’y a que 3 350 baleines pixelisées dans l’assortiment. L’assortiment NFT inspiré des baleines est la deuxième entreprise NFT d’Ahmed alors qu’il a lancé un autre projet connu sous le nom de Minecraft Yee Haa. Ahmed a regardé son père travailler en tant que développeur en ligne et, par conséquent, le jeune de 12 ans a appris le langage de balisage hypertexte et CSS, parallèlement à Javascript.

“J’ai entendu parler des NFT pour la première fois plus tôt cette année”, a affirmé Ahmed tout au long de son entretien. “Je suis devenu fasciné par les NFT parce que vous allez simplement transférer la possession d’un NFT par la blockchain.”

Le projet Weird Whales ne vaut que 300 $ en frais de transaction d’éther

Ahmed explique qu’il n’utilise pas de compte courant pour stocker sa richesse et a déclaré à la SNBC qu’il utilisait un porte-monnaie en crypto-monnaie. “J’essaie de garder tout mon éther et de ne pas le convertir en papier-monnaie”, a souligné Ahmed. « Cela pourrait bien être la première preuve que, dans le futur, peut-être que tout le monde ne [need] un compte courant associé au simple fait d’avoir une adresse éther et un portefeuille. Il a également expliqué qu’à un moment donné, il pourrait ouvrir un compte courant pour déclarer les impôts.

Le garçon a également passé beaucoup de temps à participer à Minecraft et il a fabriqué des tas de matériaux originaux. La NFT s’inscrit dans cette tendance “après avoir payé trop d’heures en participant à Minecraft”. Ahmed a déclaré qu’il prévoyait de créer de nombreuses collections NFT et il pense que les mèmes sont terriblement puissants. “Je suppose que les mèmes ont une valeur vitale dans ce domaine, car de nombreux événements ont un lien assez mème avec cela”, a conclu Ahmed. “Je suppose que les mèmes jouent un grand rôle dans cet espace.”

À ce jour, Ahmed a engrangé environ 350 000 $ d’éther et il s’attend à ce que le total projeté soit d’environ 400 000 $. Ahmed a déclaré que le capital initial pour lancer le projet était d’environ 300 $ en frais d’ETH.

Clark

Chef de la technologie.