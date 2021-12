Le créateur de Nintendo Masayuki Uemura est décédé à 78 ans

Masayuki Uemura, un pionnier japonais du jeu vidéo domestique dont les consoles Nintendo se sont vendues à des millions d’unités dans le monde, est décédé, selon l’université de Kyoto où il enseignait. Il avait 78 ans.

Uemura, l’architecte principal derrière les consoles de jeux à domicile pionnières de Nintendo Co., est décédé lundi, a annoncé l’Université Ritsumeikan dans un communiqué. La cause de sa mort n’a pas été dévoilée.

Né à Tokyo en 1943, Uemura a étudié l’ingénierie électronique à l’Institut de technologie de Chiba et a rejoint Nintendo en 1971.

Uemura a été chargé par le président de l’époque Hiroshi Yamauchi en 1981 de développer une console de salon pour des jeux comme Donkey Kong, qui a été un énorme succès aux États-Unis à l’époque mais uniquement disponible pour une utilisation en arcade.

Le système de jeu Famicom est arrivé sur le marché japonais en 1983 en tant que première console à cartouche de Nintendo, permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux populaires au format cassette. La Super Famicom améliorée est sortie au Japon en 1990.

Le système de divertissement Nintendo, comme on l’appelait, est arrivé aux États-Unis en 1985 et est finalement devenu une sensation mondiale avec plus de 60 millions de consoles vendues dans le monde, apportant une reconnaissance internationale à une entreprise qui fabriquait auparavant des jeux de cartes japonais traditionnels, d’autres cartes à jouer et des jouets. .

Après avoir pris sa retraite de Nintendo, Uemura a enseigné les études de jeu à partir de 2004 à l’Université Ritsumeikan dans l’ancienne capitale japonaise, qui abrite également Nintendo.

« Nous offrons notre sincère appréciation pour les énormes contributions de M. Uemura au développement de l’industrie du jeu en introduisant une variété de consoles de jeux vidéo, y compris des ordinateurs familiaux », a déclaré l’Université Ritsumeikan dans un communiqué. « Qu’il repose en paix. »

