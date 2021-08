Le créateur de No More Heroes, Suda51, aimerait créer un jeu Deadpool

Plus de héros créateur et fondateur et PDG de Grasshopper Manufacture, Goichi ‘Suda51’ Suda, a révélé qu’il aimerait travailler sur un jeu Deadpool avec Marvel.

Dans un livestream de lancement de deux heures présentant No More Heroes 3 avec IGN Japon, l’hôte a interrogé le développeur franc sur ce qu’il aimerait faire ensuite avec son studio, maintenant que la série Now More Heroes a suivi son cours.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

“La réponse générale est que nous avons déjà beaucoup de produits en développement”, a déclaré Suda dans l’interview (via un traducteur), “et au cours des 10 prochaines années, nous avons trois IP originales sur lesquelles nous travaillons et nous avons déjà prévu.

« Donc, vous pouvez certainement vous attendre à de nombreuses nouvelles adresses IP originales intéressantes de Grasshopper. Nous avons aussi bien sûr d’autres plans et nous y travaillons dur pour les mener à bien.

“Mais [in terms of] le genre de choses que j’aimerais faire, j’aimerais aussi travailler avec Marvel sur un jeu Shatterstar ou Deadpool, quelque chose comme Grasshopper-y comme ça. Peut-être un titre Quicksilver en quelque sorte. Alors, Marvel, vous savez.

Quelle est la probabilité que nous voyions réellement un jeu Grasshopper x Marvel ? Eh bien, c’est une configuration moins impossible qu’elle ne l’a peut-être été à un moment donné. En février 2020, Disney a révélé qu’il était prêt à laisser les développeurs de jeux expérimenter sa vaste bibliothèque de propriétés intellectuelles.

À l’époque, le vice-président principal des jeux et des expériences interactives de Disney, Sean Shoptaw, avait déclaré que Disney souhaitait “donner les moyens” aux développeurs d’utiliser son catalogue d’IP.

Étant donné que nous avons connu d’énormes succès dans les jeux Star Wars et Marvel au cours des dernières années, il est sûr de dire que la perspective d’un développeur japonais respecté prenant une franchise de super-héros est probablement intrigante – à tout le moins – pour Disney.

Si vous voulez en savoir plus sur le dernier jeu de Suda51 et Grasshopper, vous pouvez consulter notre revue No More Heroes 3 sur le lien.