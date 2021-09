Le créateur de personnage de Wrath Of The Righteous est beaucoup

Image: Jeux de chouette

Pathfinder: Wrath of the Righteous, le RPG de personnages récemment sorti développé par Owlcat Games, semble vraiment chouette. J’aime l’écriture jusqu’à présent et le travail des personnages semble solide. Mais bon sang, il a peut-être le créateur de personnage le plus écrasant que j’aie jamais touché. Si votre jeu me demande de traiter 25 classes différentes, chacune contenant environ 4 archétypes, je vais devoir faire une sieste avant de finir ce foutu truc.

Wrath of the Righteous est directement basé sur le système de jeu de rôle original de Pathfinder, qui était notoirement croustillant. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas familiers avec le crunch sur table, si un jeu vous permet de garder une trace de plus de cinq chiffres, et le suivi de ces chiffres est nécessaire pour que vous puissiez réellement jouer au jeu, alors le jeu est croustillant. Le croquant peut être bon ! On parle souvent de crunch et d’expressivité du joueur en opposition, mais ce n’est pas toujours vrai.

Heureusement, la personne qui dirige votre jeu en personne peut simplement rejeter les aspects les plus croustillants si vous ne les aimez pas. C’est le pouvoir des TTRPG, vous n’avez qu’à faire la merde que vous trouvez intéressante. Cela se résume dans la règle du cool. Si la chose que votre joueur veut faire est cool et narrativement raisonnable, rejetez toutes les règles que vous voulez pour que cela se produise. Une classe ou une race spécifique n’a pas accès à un alignement particulier ? Putain ça ! Règle de cool bébé.

Malheureusement, on ne peut pas toujours en dire autant des jeux vidéo basés sur les TTRPG, qui apportent tout le crunch, et aucune de la flexibilité d’accompagnement d’un vrai maître de jeu. Alors que je créais normalement un personnage cool et que je laissais mon directeur général équilibrer le jeu autour du cinglé que j’ai créé, dans Wrath of the Righteous, je dois en fait mettre en place une construction sensée. Ce qui est putain de dur, parce que c’est Pathfinder, et Pathfinder a beaucoup de merde dedans. Encore une fois, il y a 25 putains de classes dans le jeu vidéo.

Ceci est aggravé par le fait que l’introduction du jeu au système Pathfinder ne commence vraiment qu’après avoir construit votre personnage. Comme tout le texte est bien sûr à l’écran, le jeu vous dit quels jets utilisent quelles statistiques, mais il ne vous en montre aucune en pratique au préalable. J’aurais donné n’importe quoi pour un prologue de pré-personnage qui vous donne en fait une idée de ce à quoi ressemble une bonne construction. Et bien sûr, le jeu a des archétypes prédéfinis pour rendre tout cela plus facile, mais il y a une joie à créer votre propre cinglé fou. Malheureusement, cette joie est enfouie sous plus d’une décennie de systèmes presque impénétrables.

Je veux faire un gars cool dans ton jeu vidéo, vraiment. Je n’ai tout simplement pas cinq heures pour le faire. Je suis heureux de passer cinq heures à parcourir des documents de référence lorsque je traîne avec mes amis, mais je ne fais pas cette merde tout seul devant mon ordinateur pour jouer à un jeu par moi-même. S’il vous plaît, rendez votre merde plus accessible. Je vous en supplie.