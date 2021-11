Le créateur de Pokémon GO double la réalité augmentée alors qu’Apple va de l’avant avec ses propres plans de casque

Alors que Facebook mise la plupart de ses cartes sur le métaverse et sa nouvelle société Meta, d’autres sociétés comme Niantic, le créateur de Pokémon GO, suivent Apple dans un avenir de réalité augmentée. Dans une nouvelle interview avec Wired, le PDG de Niantic, John Hanke, explique cette technologie et explique pourquoi il pense que la réalité virtuelle n’est pas la prochaine grande chose.

Pour Hanke, le métavers est dystopique : « Il nous éloigne de ce qui nous rend fondamentalement heureux en tant qu’êtres humains. » Il ajoute:

« J’ai vraiment eu l’idée d’utiliser la technologie numérique pour revigorer l’idée d’une place publique, pour amener les gens à sortir du canapé et dans un environnement dont ils peuvent profiter. Il y a beaucoup de recherches qui soutiennent l’impact psychologique positif de marcher dans un parc, de marcher dans une forêt, juste de marcher.“

Et, bien sûr, si vous avez déjà joué à Pokémon GO, vous savez que le jeu consiste à « levez-vous et partez ». L’objectif de Niantic est que les gens se rassemblent, se réunissent et expérimentent des choses grâce à la réalité augmentée. Mais à part toutes les histoires de Pokémon, Hanke pense qu’il existe d’autres expériences non liées au jeu via AR :

« Cela pourrait être purement utilitaire. Il pourrait être orienté vers le shopping ou un certain nombre d’applications pratiques. Ce qui est différent du métaverse VR, c’est qu’avec le nôtre, vous avez cette structure commune qu’est le monde réel. Les bits sont liés aux atomes. Et donc vous avez ces choses qui ajoutent des informations à l’endroit où vous vous trouvez ou vous donnent des fonctionnalités utiles. Il pourrait mettre un bouton virtuel suspendu en l’air qui vous permet d’acheter un billet de bus ou de vous enregistrer pour votre vol, ou des flèches peintes sur le trottoir qui vous mènent au métro, ou des informations sur le produit que vous regardez, disant vous s’il était d’origine éthique. C’est le potentiel qui compte. AR est l’endroit où le vrai métavers va se produire.“

Quand les plans de Niantic et d’Apple se heurtent

Bien que l’interview de John Hanke soit très liée à toutes les interviews de Tim Cook sur la RA, il est également important de noter qu’ils seront des ennemis, car Niantic développe ses propres lunettes, tandis qu’Apple s’apprête à lancer un casque de réalité mixte dès le prochain année.

Au cours des deux dernières années, le PDG d’Apple a taquiné que la RA est la « prochaine grande chose », et a déjà qualifié la réalité augmentée d’« essentiellement » importante pour l’avenir d’Apple :

« En termes de RA, la promesse de la RA est que vous et moi avons une excellente conversation en ce moment. Sans doute, cela pourrait même être mieux si nous pouvions augmenter notre discussion avec des graphiques ou d’autres choses à apparaître. Votre public en bénéficierait également, je pense. Et donc quand j’y pense dans différents domaines, que ce soit la santé, l’éducation, les jeux, la vente au détail, je vois déjà l’AR décoller dans certains de ces domaines. Je pense que le [AR] la promesse est encore plus grande à l’avenir. C’est donc une partie extrêmement importante de l’avenir d’Apple.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le casque de réalité mixte d’Apple sera un « appareil coûteux avec des puces avancées, des écrans, des capteurs et des fonctionnalités basées sur les avatars dès l’année prochaine ».

Une chose est sûre : à partir de 2022, nous verrons enfin ce que la RA a vraiment à offrir aux utilisateurs, car de nombreuses entreprises pousseront vers cette technologie.

Êtes-vous le plus enthousiasmé par l’avenir de Meta ou la vision d’Apple et Niantic ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

