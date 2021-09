Le créateur de PUBG, Brendan Greene, quitte Krafton pour former un nouveau studio

Brendan Greene, mieux connu sous son personnage en ligne PlayerUnknown, a annoncé aujourd’hui qu’il quitterait le développeur et éditeur de PUBG Krafton pour former son propre studio indépendant, PlayerUnknown Productions. Greene a été crédité d’avoir été le pionnier du genre battle royale, après avoir créé les champs de bataille de PlayerUnknown en tant que mod Arma, puis l’avoir développé en un jeu complet avec l’éditeur sud-coréen Krafton.

En 2019, Greene a déménagé à Amsterdam pour créer PlayerUnknown Productions dans le cadre de PUBG Corporation de Krafton, s’éloignant du développement sur PUBG pour travailler sur de nouveaux projets. Désormais, PlayerUnknown Productions se séparera officiellement de Krafton pour devenir un studio indépendant, Krafton détenant une participation minoritaire dans le studio. Le premier projet du studio, Prologue, a été annoncé aux Game Awards 2019, bien qu’il ne soit pas clair si le projet sera affecté par la scission du studio.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : les jeux les plus influents du 21 siècle Vidéo : les champs de bataille de PlayerUnknown

“Je suis très reconnaissant à tout le monde chez PUBG et Krafton d’avoir tenté ma chance et pour les opportunités qu’ils m’ont offertes au cours des quatre dernières années”, a déclaré Greene dans un communiqué de presse. “Aujourd’hui, je suis ravi de franchir une nouvelle étape dans mon parcours pour créer le genre d’expérience que j’envisage depuis des années. Encore une fois, je suis reconnaissant à tout le monde chez KRAFTON d’avoir soutenu mes plans, et j’aurai plus à révéler plus sur notre projet à une date ultérieure.”

Le communiqué de presse ajoute que l’équipe de PlayerUnknown Productions “explore les systèmes nécessaires pour permettre une échelle massive dans les jeux en monde ouvert”.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.