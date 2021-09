Le créateur de PUBG, Brendan Greene, quitte l’entreprise pour former un nouveau studio

Image : PUBG

Brendan “PlayerUnknown” Greene, l’homme dont les efforts de modding et de conception ont aidé à créer le genre Battle Royale tel que nous le connaissons, a quitté la société mère de PUBG, Krafton, pour former son propre studio de développement.

Greene, dont le travail sur des trucs comme le mode Battle Royale de DayZ et H1Z1 a conduit à la création de PUBG Battlegrounds – en cours de route, inspirant tout, du propre mode Battle Royale de Fortnite à celui qui les a suivis – travaillait avec la société de jeux coréenne Krafton depuis 2016 .

En 2019, cependant, Greene avait cessé de s’impliquer directement dans PUBG et avait plutôt déménagé à Amsterdam pour diriger les projets spéciaux PUBG de Krafton, où il a commencé le développement d’un nouveau jeu provisoirement appelé Prologue, qui serait « une exploration de nouvelles technologies et gameplay.

Greene reste à Amsterdam pour diriger cette nouvelle société, appelée Playerunknown Productions, qui sera indépendante mais dans laquelle Krafton “détiendra une participation minoritaire”. Dans une déclaration publiée plus tôt dans la journée, Greene a déclaré à propos de cette décision :

Je suis très reconnaissant à tout le monde chez PUBG et KRAFTON d’avoir tenté ma chance et pour les opportunités qu’ils m’ont offertes au cours des quatre dernières années. Aujourd’hui, je suis ravi de franchir une nouvelle étape dans mon parcours pour créer le genre d’expérience que j’envisage depuis des années. Encore une fois, je remercie tout le monde chez KRAFTON d’avoir soutenu mes plans, et j’en aurai plus à révéler sur notre projet à une date ultérieure.

Il n’y a évidemment aucun mot sur ce sur quoi travaille exactement son studio, bien qu’un communiqué de presse accompagnant la nouvelle mentionne que “l’équipe explore les systèmes nécessaires pour permettre une échelle massive dans les jeux en monde ouvert”.

Bien que cela n’ait aucun effet sur PUBG, qui se débrouille très bien sans lui depuis deux ans – même maintenant, c’est le 7e jeu le plus populaire sur Steam, et ce n’est que la version PC – il sera intéressant de voyez ce que ce nouveau studio peut proposer maintenant qu’ils ont le temps et l’espace pour essayer autre chose.