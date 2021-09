Le créateur de “PUBG” quitte Krafton pour un studio indépendant

Brendan “PlayerUnknown” Greene, que beaucoup considèrent comme responsable de la popularisation du genre battle royale lorsqu’il a créé PUBG: Battlegrounds, a quitté le jeu et le développeur Krafton pour former un studio indépendant.

PlayerUnknown Productions, le nouveau studio de Greene, est basé à Amsterdam et créera des jeux en monde ouvert dans les années à venir selon un communiqué de presse. Jusqu’à présent, le seul projet que nous connaissons qui soit en développement au studio est Prologue, qui n’a pas encore refait surface depuis son annonce en 2019.

“Je suis très reconnaissant à tout le monde chez PUBG et KRAFTON d’avoir tenté ma chance et pour les opportunités qu’ils m’ont offertes au cours des quatre dernières années”, a déclaré Greene dans le même communiqué de presse. « Aujourd’hui, je suis ravi de franchir une nouvelle étape dans mon parcours pour créer le genre d’expérience que j’envisage depuis des années. Encore une fois, je suis reconnaissant à tout le monde chez KRAFTON d’avoir soutenu mes plans, et j’en aurai plus à révéler sur notre projet à une date ultérieure.

Découvrez par vous-même la bande-annonce de Prologue ci-dessous.

Greene a certainement laissé une marque indélébile sur l’industrie du jeu vidéo avec PUBG: Battlegrounds. Il n’y aurait probablement pas d’Apex Legends, Fortnite ou Call of Duty: Warzone s’il n’avait pas proposé le concept de bataille royale comme type de jeu en premier lieu.

Espérons que Prologue fasse tout autant sensation à chaque sortie.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

