Le créateur de “ Rivals of Aether ” dévoile les studios Aether “ qui définissent le genre ” à Seattle

Le suivi 3D d’Aether Studios à Rivals of Aether a été taquiné le 1er avril via Twitch. (Image des studios Aether)

Les créateurs du jeu indépendant à succès Rivals of Aether ont annoncé lundi qu’ils avaient fondé un nouveau studio à Seattle pour continuer à travailler sur leur prochain jeu.

Aether Studios est en cours de construction autour de son premier projet, un nouveau jeu de combat encore sans titre avec des graphismes 3D qui se déroule dans le même univers que Rivals of Aether. Il est également prévu de servir de «foyer face à face» pour les futurs travaux dans l’univers Aether, qui comprend une prochaine série de bandes dessinées. Les jeux Aether actuellement sur le marché continueront, du moins pour le moment, à être publiés par l’intermédiaire de la LLC éponyme du créateur Dan Fornace.

Le jeu original, Rivals of Aether, a fait ses débuts sur Windows et Xbox One en 2017. Il se présente comme un «combattant de plate-forme», le mettant dans le même genre que Super Smash Bros. séries. Le créateur original de Rivals, Fornace, a travaillé chez Microsoft Studios entre 2011 et 2014, où il était le concepteur principal de la première saison de contenu pour la reprise 2013 de Killer Instinct.

Comme Smash, les personnages gagnent dans Rivals en jetant leurs adversaires hors de l’écran, plutôt que de se battre jusqu’à un KO. Le casting de Rivals sont des animaux anthropomorphes, dont chacun a été imprégné de pouvoirs élémentaires particuliers, dans le cadre d’une lutte plus large entre les civilisations en guerre sur la planète Aether.

Rivals a une ligue professionnelle, la Rivals Championship Series et deux spin-offs. Lovers of Aether a commencé comme une blague du poisson d’avril 2019, qui reconstitue les personnages en lycéens dans un simulateur de rencontres pour tous âges, et Creatures of Aether, un jeu de cartes pour appareils mobiles, lancé en septembre dernier.

Aether Studios est arrivé! Notre objectif est de créer la meilleure nouvelle franchise de jeux de combat. En savoir plus: https://t.co/gGkJWVOQ0m – Aether Studios (@StudiosofAether) 12 avril 2021

Avec la fondation d’Aether Studios, cela marque la décision officielle de transformer le monde d’Aether en une franchise multimédia à part entière, en partie parce que la plupart des jeux de combat les plus populaires sur le marché aujourd’hui s’appuient tous sur des univers avec au moins 20 ans. de savoir derrière eux. Il y a beaucoup d’élan culturel derrière quelque chose comme Street Fighter ou Mortal Kombat, et Aether veut exploiter cela.

«Nous voulons créer des jeux de combat incroyables», a écrit la société dans son annonce officielle, «et nous voulons également que les gens se soucient de notre liste de personnages. Nos autres jeux et histoires nous donnent la chance de mettre en valeur nos personnages. »

Aether Studios recrute actuellement du personnel pour travailler sur son jeu de combat 3D, y compris des artistes, des animateurs et des programmeurs qui connaissent Unreal Engine 4.