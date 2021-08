Le créateur de S2F annonce le début de la deuxième étape de Bitcoin Bull Run Crypto new media

PlanB, le vulgarisateur du modèle Bitcoin stock-to-flow (S2F), affirme que la course haussière actuelle a encore une deuxième étape.

PlanB « en attente » de la deuxième étape de ce marché haussier du Bitcoin

Selon PlanB sur Twitter, les modèles S2F et S2FX prédisent une deuxième étape dans la course haussière actuelle qui apportera de nouveaux sommets pour BTC.

Comme son nom l’indique, le modèle Bitcoin S2F ou stock-to-flow est basé sur le rapport entre le stock (offre) et le flux (offre).

Le modèle est en fait général, ce qui signifie qu’il peut être appliqué à n’importe quel produit. Plus la valeur S2F est élevée, plus l’actif est rare.

La méthode a été couramment utilisée pour les métaux précieux comme l’or et l’argent, tandis que PlanB l’a appliquée au Bitcoin. Voici à quoi ressemble le tableau des prix S2F actuel pour BTC :

Le prix tel que prédit par le modèle Bitcoin S2F | Source : buybitcoinworldwide.com

Comme le montre le graphique, le prix de BTC semble se rapprocher remarquablement de la ligne prédite par le modèle S2F. Il existe certaines zones d’écarts, mais la tendance générale semble néanmoins intacte.

Vous trouverez ci-dessous le graphique que PlanB a publié aujourd’hui. Il montre la trajectoire de BTC après la réduction de moitié en 2012, 2016 et 2020.

Le rouge indique la course de taureaux actuelle de 2020 | Source : PlanB

Les deux lignes vertes du graphique montrent les objectifs de prix tels que prédits par les modèles S2F et S2FX. Le modèle S2FX est une légère modification de la méthode S2F originale.

Comme le montre le graphique ci-dessus, les deux rallyes après une réduction de moitié en 2012 (cyan) et 2016 (bleu) semblent suivre un schéma spécifique. Le pic semble s’être déplacé plus tard pour la course de 2016 par rapport à celle de 2012.

S’il y a effectivement une tendance ici, la course haussière actuelle n’est pas terminée et un pic n’a pas encore été atteint. Étant donné que la période de temps entre la réduction de moitié et le pic semble ne faire qu’augmenter, la période actuelle mettra encore un peu plus de temps à l’atteindre. C’est la « deuxième étape » que PlanB attend.

Prix ​​BTC

Au moment d’écrire ces lignes, le prix de Bitcoin est d’un peu moins de 36 000 $, en hausse de 15 % au cours des 7 derniers jours. Voici un graphique qui montre la tendance de la valeur de la pièce au cours des 3 derniers mois :

Le prix de la BTC grimpe en flèche | Source : BTCUSD sur TradingView

Bitcoin a continué à augmenter au cours du week-end alors que la pièce dépasse les 45 000 $ pour la première fois depuis le 16 mai. On ne sait pas si la crypto peut conserver la tendance et continuer à avancer, ou si elle heurterait un autre mur de résistance et retomberait.

Si le modèle S2F se maintient, alors peut-être que BTC se dirige vers une course haussière en ce moment. Un indicateur S2F connexe suggère également que la pièce se déplacera sur une déchirure maintenant qu’elle a touché une ligne de tendance importante.