Le créateur de ‘Schitt’s Creek’ Dan Levy vient de signer un énorme contrat avec Netflix

C’est incroyable de penser au parcours que Schitt’s Creek a parcouru pendant ses six saisons. Après avoir fait ses débuts dans une relative obscurité sur CBC et Pop TV en 2015, la sitcom a finalement fait son chemin vers Netflix en 2017. À partir de là, elle a décollé et a connu une seconde vie sur le service de streaming similaire à ce que The Office, Parks and Recreation , et les amis ont apprécié dans le passé. Maintenant, plus d’un an après la diffusion du dernier épisode de Schitt’s Creek, le créateur Dan Levy a signé un accord avec Netflix.

Dan Levy fera des films et des émissions pour Netflix

Selon Variety, le contrat de Levy vaut huit chiffres et le verra travailler à la fois au cinéma et à la télévision. Il est actuellement dans les derniers mois d’un accord avec ABC Signature, ce qui signifie que son travail à la télévision ne commencera qu’en juillet 2022. Pendant ce temps, côté cinéma, Levy se met immédiatement au travail. Netflix dit que Levy écrira, réalisera, produira et jouera dans une comédie romantique sans titre. Stacey Snider et Kate Fenske de la société de production SISTER produiront à ses côtés.

“Netflix a offert à Schitt’s Creek une résidence secondaire juste au bon moment et nous a ouvert les portes à un tout nouveau public”, a déclaré Dan Levy dans un communiqué à propos de son nouveau partenariat avec Netflix. “Regarder la série prospérer là-bas n’a fait que renforcer mon enthousiasme à l’idée de continuer à raconter des histoires spécifiques et significatives avec eux à la fois à la télévision et au long métrage. Un moment de boucle complète.

“Dan Levy est un incroyable talent créatif polyvalent, qui aborde chaque histoire de manière réfléchie avec une perspective significative”, a ajouté Netflix. “Son travail sur Schitt’s Creek a charmé le public du monde entier et nous sommes ravis de nous associer et de créer de nouveaux films et émissions avec Dan.”

Netflix n’a pas encore annoncé d’autres projets spécifiques de télévision ou de film sur lesquels Levy travaillera. Il rejoint un illustre groupe de créateurs courtisés par le plus grand service de streaming au monde. Shonda Rhimes, Ryan Murphy, David Benioff et DB Weiss ont également chacun conclu d’énormes accords pluriannuels avec Netflix. Murphy est depuis devenu l’un des créateurs les plus prolifiques de Netflix. Depuis 2019, il a déjà réalisé une poignée de séries et de films originaux, dont The Politician, Ratched et The Prom. On ne peut qu’espérer que l’accord Dan Levy porte autant de fruits.

Que fait Levy d’autre ?

Au-delà de Netflix, Levy travaille actuellement sur un pilote animé appelé Standing By for Hulu. Il développe également toujours des projets pour ABC dans le cadre de son contrat global de trois ans à partir de 2019.