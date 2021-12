Le créateur de Silent Hill et les développeurs vétérans de PlayStation annoncent un nouveau jeu d’horreur, Slitterhead

Studio de jeux de bokeh – dirigé par Keiichiro Toyama, le créateur japonais connu pour avoir travaillé sur Silent Hill, Siren et la série de jeux Gravity Rush – a révélé la première bande-annonce de son prochain jeu d’horreur, qui a été révélé aujourd’hui comme Slitterhead.

C’est agréable de voir le créateur revenir à ses racines ; Toyama est sorti du monde de l’horreur depuis un certain temps (ses deux grands lancements les plus récents étaient les titres de la série Gravity lancés sur PS4 et PS Vita).

Nous avons déjà entendu dire que le studio japonais visait une date de sortie en 2023 pour ce nouveau projet. « Nous développons avec PC comme plate-forme principale, mais nous espérons sortir le jeu sur autant de plates-formes de console que possible », a noté Toyama précédemment.

Toyama a précédemment déclaré que le premier projet de Bokeh Game Studio sera un titre axé sur l’horreur qui sera réalisé « dans son propre style » et qui s’inspire en partie de ce qu’il appelle les « jeux de la mort », notant que le thème est répandu en japonais. manga et que les placer dans des « mondes brutaux » devient en quelque sorte un thème.

« Vous avez ces gens ordinaires poussés dans des situations irrationnelles », explique-t-il. « Ils sont émotionnellement à la limite, tout en faisant face à l’action ou au drame. Cela m’a influencé et je pense que cela se verra dans mon prochain match. »

Pensez à Junji Ito et à l’horreur qui se manifeste dans le monde réel – vous pouvez vraiment le voir en action dans la bande-annonce jointe à cette page ci-dessus.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter certains des journaux de développeurs publiés jusqu’à présent.