Le créateur de Silent Hill pense à quel point il serait difficile de faire un remake | Jeux

Keiichiro Toyama pense que faire un remake de Silent Hill est plus compliqué que ce que Capcom a fait avec Resident Evil, car il faudrait réinventer le concept jouable.

Comme tu nous manques Silent Hill. La légendaire saga d’horreur de Konami a été oubliée pendant de nombreuses années, suite à l’annulation du projet de Guillermo del Toro et Hideo Kojima en 2015.

Sans aucun doute, si un remake de Silent Hill est jamais réalisé, le meilleur exemple est Resident Evil. Capcom Il a su se réinventer avec Resident Evil Remake, offrant un chef-d’œuvre respectueux du classique de 1996.

À quoi ressemblerait un remake de Silent Hill ? Il en a parlé Keiichiro Toyama, créateur du jeu original, dans une interview avec VGC. Rappelons qu’il s’agit d’une rumeur récurrente dans les réseaux.

Toyama est clair : faire un remake de Silent Hill serait beaucoup plus difficile que ce que Capcom a fait avec Resident Evil, car cela garantit que le concept jouable est plus ancien et plus lent.

Selon ses propres termes, le créateur japonais estime qu’amener le concept Silent Hill aux normes d’aujourd’hui est difficile, très difficile, car il n’y a pratiquement pas d’action, comme dans Resident Evil.

» Je pense que ce serait plus difficile à refaire que Resident Evil, car le gameplay en tant que concept est un peu plus ancien. Ce n’est pas un jeu d’action où vous pouvez simplement affiner cela comme dans Biohazard. Pour amener Silent Hill aux normes d’aujourd’hui et peaufiner les graphismes, les fans ne seraient pas satisfaits de cela. »

Fondamentalement, Toyama pense qu’il devrait être réinventer le concept jouable de Silent Hill dans un remake hypothétique. Le rythme lent, le genre de terreur qu’il génère et sa mécanique étaient au rendez-vous en 1999, mais peut-être que maintenant ils se sentiraient dépassés.

Un autre facteur que Toyama analyse est l’aspect visuel. Considérez que Silent Hill n’est pas tellement basé sur la façade, mais dans ce qu’il transmetPar conséquent, une simple mise à jour technique serait clairement insuffisante.

» Ce n’était pas à propos de ça, à quel point c’était beau. je pense que tu devrais réinventer le concept pour le rendre intéressant pour les fans. »

Verrons-nous un jour un remake de Silent Hill ? Récemment, aux Game Awards, Guillermo del Toro a déclaré que J’espère qu’un nouveau jeu dans la saga sera fait, et souligne son excellente section artistique.

Le nom de Bloober Team vole à l’horizon, après leur bon travail avec The Medium, pour reprendre ce projet rumeur. Aussi celui de Kojima, bien que pour l’instant la décision appartient à Konami, Dégager.

Quoi qu’il en soit, nous sommes convaincus que Silent Hill reviendra un jour. Et il est difficile d’effacer de notre mémoire sa terreur inexplicable… que l’on espère revivre devant l’écran.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.