Le créateur de Sonic Naka a quitté Square Enix après le lancement de Balan Wonderworld

Le développeur de jeux japonais Yuji Naka a quitté son poste chez le géant de l’édition Square Enix.

La nouvelle a été initialement rapportée par l’utilisateur de Twitter Nintendeal, qui avait remarqué que le créateur de Sonic avait modifié ses informations d’emploi sur Facebook. IGN a ensuite vérifié que Naka était parti, avant que l’homme lui-même ne confirme la nouvelle sur Twitter.

Aucune raison officielle n’a été donnée pour le départ de Naka, bien qu’il dise qu’il en parlera à un moment donné dans le futur. Il dit aussi qu’il envisage de prendre sa retraite. Il y a eu des spéculations sur son départ en raison de la mauvaise réception commerciale et critique de son récent titre, Balan Wonderworld, qui a été lancé en avril de cette année.

“J’ai pris ma retraite de Square Enix fin avril 2021 car j’aimerais contacter les médias et les utilisateurs”, a déclaré Naka, via Google Translate.

“Je ne peux pas parler de la raison maintenant, mais j’espère pouvoir en parler le moment venu. Quant aux activités futures, j’ai 55 ans, donc je vais peut-être prendre ma retraite.”

Naka a rejoint Square Enix en 2018, créant le studio interne de Balan Company.

