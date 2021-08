Le créateur de “Sons of Anarchy” déchire Disney pour le procès “Black Widow” de Scarlett Johansson

Le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, se tient aux côtés de Scarlett Johansson au milieu de son procès en cours avec Disney concernant la sortie de Black Widow dans les salles et sur la plateforme de streaming Disney +. Sutter a informé ses abonnés de ses sentiments à ce sujet via Twitter en disant: “La chose triste à propos du bœuf Disney-ScarJo n’est pas que TWDC a manipulé des failles pour nourrir ses résultats et violer un artiste”, a-t-il écrit. “C’est la norme de l’industrie. C’était leur manipulation à la Goebbels de son indignation valable pour la vilain. C’est ainsi que Walt l’a remerciée pour ses années de service.”

Après que certains de ses partisans aient signalé une certaine confusion quant à l’utilisation du nom du créateur de Disney, étant donné qu’il est mort depuis quelques années. “‘Walt’ étant une métaphore des actions qui détiennent des hommes blancs qui tirent les ficelles. Bien que… Disney était très intéressé par la cryogénie”, a-t-il ajouté dans un tweet de suivi.

Johansson a intenté une action contre Disney jeudi, intentant une action en justice auprès d’une cour supérieure de Los Angeles affirmant que son contrat avait été rompu lorsque la société a sorti son film solo en promettant une sortie en salles exclusive sur laquelle son paiement s’appuyait en grande partie car il était basé sur la boîte. revenus de bureau. Ses avocats affirment que Disney avait initialement promis une grande sortie en salles, un peu comme les autres films Marvel sortis. “Nous comprenons que si le plan devait changer, nous aurions besoin d’en discuter avec vous et de parvenir à un accord car l’accord est basé sur une série de (très gros) bonus au box-office”, indique la réponse. Les avocats de Johansson ont déclaré avoir contacté Disney au sujet du changement, mais ont été ignorés par la société. “Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de profiter pleinement de son marché avec Marvel”, peut-on lire.