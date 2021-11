Le créateur de ‘Sopranos’ confirme enfin ce qui est vraiment arrivé à Tony dans la scène finale de l’émission

14 ans après que The Sopranos ait quitté la télévision, son créateur David Chase a finalement confirmé ce qui est vraiment arrivé à Tony Soprano dans la finale de la série. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Chase admet que le personnage populaire a été tué dans le dernier épisode – comme de nombreux fans le soupçonnaient déjà. Mais l’idée de Chase de fermer l’épisode avec un écran noir abrupt a laissé les fans sans la résolution culminante qu’ils espéraient.

« La scène que j’avais en tête n’était pas cette scène. Je n’ai pas non plus pensé à passer au noir », a expliqué Chase, clarifiant comment la scène est finalement arrivée. « J’ai eu une scène dans laquelle Tony revient d’une réunion à New York dans sa voiture. Au début de chaque spectacle, il venait de New York dans le New Jersey, et la dernière scène pourrait être lui venant du New Jersey dans New Jersey York pour une réunion au cours de laquelle il allait être tué. »

Le changement d’avis de Chase s’est produit deux ans avant le début de la production de la dernière saison. Alors qu’il partait en voiture, il dit que sa soudaine révélation a provoqué une réécriture rapide. « J’ai vu un petit restaurant. C’était un peu comme une cabane qui servait le petit-déjeuner », a déclaré Chase. « Et pour une raison quelconque, j’ai pensé: ‘Tony devrait le mettre dans un endroit comme ça.’ Pourquoi ? Je ne sais pas. »

La finale, « Made in America », se termine avec Tony (James Gandolfini) emmenant sa famille au restaurant Holsten (qui a été inspiré par celui que Chase a visité sur « Ocean Park Boulevard »). Il s’assoit à table avec tout le monde lorsqu’un inconnu entre soudainement dans l’établissement et s’assoit au comptoir. Lorsque Meadow Soprano (Jamie-Lynn Sigler) entre également, l’écran passe rapidement au noir. L’indignation qui a immédiatement suivi de la part des fans qui en attendaient plus était quelque chose que Chase n’a jamais envisagé. « Je n’avais aucune idée que cela causerait autant… de tumulte », a déclaré le créateur de la série à propos de la fin coupée au noir. « Ce qui était ennuyeux, c’était le nombre de personnes qui voulaient voir Tony tué. Ils voulaient le voir se mettre face cachée dans des linguini, vous savez ? Cela m’a dérangé. »