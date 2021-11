Le créateur de « Sopranos », David Chase, met en lumière le dernier moment cryptique de la série

Cela fait environ 14 ans que les gens à travers le pays ont vérifié frénétiquement leur connexion par câble lorsque la finale des « Sopranos » est brusquement passée au noir.

Il est rapidement devenu évident que le black-out était volontaire, au grand désarroi des fans. Maintenant, toutes ces années plus tard, le créateur David Chase fait la lumière sur la scène tristement cryptique. Malheureusement, il s’est arrêté juste avant de confirmer que le moment en question signifiait la mort du personnage principal de la série, Tony Soprano.

Au lieu de cela, il a noté que c’était différent d’une scène qu’il envisageait pour mettre fin à la série qui a effectivement entraîné la mort du personnage principal, révélant qu’il avait prévu que la série se termine avec la mort de Tony.

L’acteur américain James Gandolfini, dans le rôle de Tony Soprano, fume un cigare alors qu’il se tient debout dans la piscine, toujours en publicité pour la série télévisée câblée HBO « Les Sopranos », 1999. (Anthony Neste/.)

« La scène que j’avais en tête n’était pas cette scène. Je ne pensais pas non plus à passer au noir. J’avais une scène dans laquelle Tony revient d’une réunion à New York dans sa voiture », a expliqué Chase au Hollywood Reporter. « Au début de chaque spectacle, il venait de New York dans le New Jersey, et la dernière scène pourrait être lui venant du New Jersey à New York pour une réunion au cours de laquelle il allait être tué. »

Le créateur de « The Sopranos » a partagé quelques détails clés sur ses plans initiaux pour la finale. (Arnaldo Magnani/.)

Le créateur de la télévision a également noté qu’il avait été inspiré pour terminer la série dans un petit restaurant, où se déroule le dernier plan, après être allé faire un tour en voiture.

« Ouais. Mais je pense que j’avais cette idée – je conduisais sur Ocean Park Boulevard près de l’aéroport et j’ai vu un petit restaurant. C’était un peu comme une cabane qui servait le petit déjeuner. Et pour une raison quelconque, j’ai pensé: » Tony devrait prendre dans un endroit comme celui-là », a-t-il expliqué. « Pourquoi ? Je ne sais pas. C’était, genre, deux ans avant. »

Malheureusement, il n’a toujours pas répondu si Tony Soprano était ou non canoniquement mort. Au lieu de cela, il a simplement noté qu’il envisageait que ce soit l’endroit où Soprano serait morte s’il avait écrit le script sans le black-out.

La finale de « The Sopranos » a été diffusée en 2007. (HBO)

Chase a beaucoup pensé à « The Sopranos » ces derniers temps, en grande partie grâce à la série précédente « The Many Saints of Newark », qui mettait en vedette le fils de James Gandolfini, Michael Gandolfini. Le patriarche est décédé en 2013 à l’âge de 51 ans.

Le réalisateur du film, Alan Taylor, a récemment émis l’hypothèse qu’il pensait que la scène en question marquait la fin de Tony.