Le créateur de Sopranos n’est pas satisfait de la préquelle des nombreux saints de Newark qui se dirigent directement vers HBO Max

Extrêmement en colère, et je le suis toujours. Je veux dire, je ne sais pas à quel point tu te lances là-dedans, tu sais, genre… d’accord. Si j’étais… un de ces gars, si un de ces cadres était assis ici et que je commençais à pisser et à gémir à ce sujet, ils diraient, vous savez, il y a 17 autres films qui ont le même problème. Que pourrions-nous faire? Covid! Eh bien, je sais, mais ces 16 autres films n’ont pas commencé comme une émission de télévision. Ils n’ont pas à se débarrasser de cette image télévisée avant d’amener les gens au théâtre. Mais nous le faisons. Et c’est là que nous en sommes. Les gens devraient aller le voir dans un théâtre. Il a été conçu pour être un film. C’était… c’est beau comme film. Je n’aurais jamais pensé que ce serait de retour sur HBO. Jamais.