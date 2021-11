Le créateur de Squid Game donne quelques détails supplémentaires sur la saison 2

Gi-hun sourit à la caméra. Capture d’écran : Netflix

Au départ, le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, semblait quelque peu hésitant à créer plus de Squid Game. Mais lorsque votre série est la plus grande émission de la plate-forme, vous voudrez peut-être repenser cela. Hwang l’a fait et s’est depuis réchauffé à l’idée. Il a maintenant quelques détails supplémentaires sur ce à quoi s’attendre dans la prochaine saison de la populaire émission Netflix.

Vous trouverez ci-dessous des spoilers pour la fin de la première saison, alors méfiez-vous.

La première saison s’est terminée avec Seong Gi-hun, joué par Lee Jung-jae, faisant la queue pour monter à bord d’un avion pour voir sa fille, mais se retournant ensuite. Ce n’est apparemment pas le dernier que nous verrons du personnage. Dans une interview, Hwang a confirmé qu’il y aurait une deuxième saison avec le retour de Gi-hun.

« C’est dans ma tête en ce moment », a déclaré Hwang à AP, ajoutant qu’il était actuellement dans le processus de planification. « Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment cela va se produire. »

« Alors je te promets ceci… Gi-hun reviendra. Il fera quelque chose pour le monde.

Quoi exactement? Nous ne savons pas. Là encore, nous ne savons vraiment pas grand-chose sur la saison à venir. En octobre, Hwang a déclaré au Times que l’angle policier était quelque chose qu’il était peut-être intéressé à explorer davantage dans la saison deux. Cela pourrait ressusciter l’intrigue secondaire de la police qui a été étouffée.

Dans la même interview AP, Hwang a mentionné comment une deuxième saison est devenue une fatalité. « Il y a donc eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison », a-t-il déclaré. « Alors j’ai presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix ! » Il y a seulement quelques mois en septembre, Hwang a déclaré qu’il n’avait pas de plans fermes pour Squid Game saison 2, déclarant à Variety: « C’est assez fatiguant rien que d’y penser. »

Aussi attrayants que soient Gi-hun et l’acteur Lee Jung-jae, la fin de la première saison a laissé froid certains téléspectateurs, y compris LeBron James, qui a résumé le sentiment de beaucoup lorsqu’il a dit: « Comme, prends le putain de vol et va voir ta fille, mon frère. Genre, qu’est-ce que tu fais ? »

Il existe de nombreuses façons dont le personnage pourrait être géré dans la saison 2, y compris à travers des flashbacks. Cependant, puisque Hwang dit que Gi-hun « fera quelque chose pour le monde », cela ne semble pas probable. Mais fera-t-il quelque chose pour sa fille ?