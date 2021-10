Le créateur de Squid Game révèle la vraie raison pour laquelle Gi-hun s’est teint les cheveux en rouge

Cela m’a empêché de dormir la nuit

C’est une partie de Squid Game qui nous a tous laissés extrêmement perplexes, mais finalement le créateur de la série a révélé exactement pourquoi Gi-hun s’est teint les cheveux en rouge à la fin de la série.

À la fin des jeux, après que Gi-hun ait gagné et remporté l’argent, nous le voyons se diriger vers les coiffeurs. Il regarde autour de lui, incertain de ce qu’il faut faire, avant de voir une affiche de quelqu’un avec des cheveux roux brillants et il le montre impulsivement et le fait. D’après ce que nous avons appris sur Gi-hun en tant que personne tout au long de la série, tout cela semblait très différent de son caractère – mais nous pouvons clairement voir que les jeux ont eu un impact énorme sur lui.

Alors, pourquoi Gi-hun l’a-t-il fait ? Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a révélé qu’il avait une signification plus profonde. Ce que nous aurions dû savoir pour être honnête, après tous les œufs de Pâques jetés dans la série, il est clair que rien dans cette émission n’a été fait par accident. Dans une interview avec Zapzee, il a déclaré : « J’y ai pensé intuitivement. Réfléchir à la façon dont Gi-hun devrait changer ses cheveux dans un salon de coiffure. Je me suis imaginé être lui et je me suis dit : « Quelle est la couleur que vous ne choisiriez jamais pour vous teindre les cheveux ?

Il a ajouté: « Ensuite, je suis arrivé à la conclusion que Gi-hun ne se teindrerait jamais les cheveux en rouge. Ce serait la chose la plus folle à faire pour lui. J’ai donc choisi la couleur et j’ai pensé que cela montrait vraiment sa colère intérieure.

Cette décision irréfléchie et cette « colère intérieure » pourraient être liées à certaines des théories sur une potentielle saison deux de la série. Certaines théories pensent que Gi-hun est devenu tellement en colère contre les jeux qu’il reviendra avec l’officier de police, que les gens pensent également qu’il n’est pas réellement mort, et ils vont comploter pour supprimer les jeux. D’autres pensent que lorsque Gi-hun s’est teint les cheveux en rouge, cela présageait son retour au tournoi Squid Game en tant que membre du personnel.

Je suppose que nous devrons surveiller cet espace. ??

