Le créateur de ‘Squid Game’ riposte à LeBron, Clowns Space Jam 2

Les choses deviennent plus tendues qu’un jeu mortel de Red Light, Green Light – créateur de « Squid Game » Hwang Dong-hyuk entendu James Lebron dénigrant haut et fort la fin du spectacle … et riposté en faisant le clown de son film « Space Jam » !

James a fortement critiqué la scène finale de la série Netflix … discutant de son mécontentement envers Anthony Davis devant les journalistes après un match de pré-saison plus tôt ce mois-ci (ne vous inquiétez pas, nous ne le gâcherons pas ici … mais sérieusement, pourquoi n’avez-vous pas encore regardé ?!?)

Hwang a été interrogé sur la critique de James dans une récente interview avec Le gardien … et sa réponse dément clairement le récent film « Space Jam: A New Legacy » du King, qui a actuellement une note de 26% sur Rotten Tomatoes.

« As-tu vu Space Jam 2 ? » Hwang a demandé en réponse aux commentaires de James.

« LeBron James est cool et peut dire ce qu’il veut. Je respecte cela. Je suis très reconnaissant qu’il ait regardé toute la série. »

Alors, Hwang lancera-t-il une fin alternative pour apaiser la critique de James ??? Ne retenez pas votre souffle.

« Mais je ne changerais pas ma fin », a-t-il ajouté. « C’est ma fin. S’il a sa propre fin qui le satisferait, peut-être qu’il pourrait faire sa propre suite. Je vais vérifier et peut-être lui envoyer un message disant: » J’ai aimé toute votre émission, sauf la fin. » «

Qu’est-ce que tu attends, LeBron ?!? Commencez à écrire ce script !!!