LeBron James a un problème avec la fin de la série à succès Squid Game de Netflix, et le créateur a riposté. Plus tôt ce mois-ci, James a partagé ses réflexions sur Squid Game, une émission qui a attiré près de 132 millions de personnes au cours de son premier mois sur Netflix. James a dit qu’il aimait la série mais qu’il avait des problèmes avec la fin. Attention : spoilers à venir.

« Je n’ai pas aimé la fin cependant », a déclaré James lors d’une conférence de presse, selon ESPN. « Je sais qu’ils commencent avec une saison 2 mais, comme, montez dans le vol f-ng et allez voir votre fille, mon frère. Comme que faites-vous? » Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, a parlé de la série à The Guardian et a envoyé un message à James après avoir pris connaissance de ses commentaires.

« As-tu vu Space Jam 2 ? » il demande. « LeBron James est cool et peut dire ce qu’il veut. Je respecte cela. Je suis très reconnaissant qu’il ait regardé toute la série. Mais je ne changerais pas ma fin. C’est ma fin. S’il a sa propre fin, cela le satisferait , peut-être qu’il pourrait faire sa propre suite. Je vais vérifier et peut-être lui envoyer un message disant: « J’ai aimé toute votre série, sauf la fin. « »

James joue dans le film Space Jam: A New Legacy, sorti en juillet. Le film a reçu un faible score de Rotten Tomatoes, mais a rapporté plus de 160 millions de dollars au box-office tout en étant diffusé sur HBO Max au cours des 30 premiers jours de sa sortie. James a également eu des rôles de soutien dans diverses émissions de télévision et films au cours des 10 dernières années.

Squid Game a été un succès majeur pour Netflix en raison du scénario. « Une mystérieuse invitation à rejoindre le jeu est envoyée aux personnes à risque qui ont un besoin urgent d’argent », indique le synopsis officiel. « 456 participants de tous horizons sont enfermés dans un endroit secret où ils jouent à des jeux afin de gagner 45,6 milliards de won. Chaque jeu est un jeu d’enfants traditionnel coréen comme Red Light, Green Light, mais la conséquence de la perte est la mort. »

La fin laisse la porte ouverte à une suite, mais cela arrivera-t-il. « Bien sûr qu’il y a des discussions, a déclaré Dong-hyuk au Guardian. « C’est inévitable car cela a été un tel succès. Je l’envisage. J’ai en tête une image de très haut niveau, mais je ne vais pas travailler dessus tout de suite. Il y a un film que j’ai vraiment envie de faire. Je réfléchis à ce que je dois faire en premier. Je vais parler à Netflix. »