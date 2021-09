Le créateur de Star Wars, George Lucas, obtient une figurine Stormtrooper

George Lucas s’est peut-être séparé de Star Wars lorsque Disney a acheté la propriété en 2012, mais il rejoint maintenant l’empire du mal – en tant que figurine d’action. Hasbro a annoncé aujourd’hui qu’un George Lucas Stormtrooper rejoignait les rangs de sa gamme Black Series de figurines Star Wars de 6 pouces (via The Hollywood Reporter).

Le jouet, intitulé “George Lucas (in Stormtrooper Disguise)”, présente le créateur de Star Wars en armure Stormtrooper complète de la trilogie originale, ainsi qu’un casque et un blaster qui l’accompagnent. Ce n’est pas non plus la première fois que Lucas apparaît en tant que figurine d’action Stormtrooper. Comme indiqué dans le message officiel sur le site Web de Star Wars, Hasbro a sorti un George Lucas Stormtrooper de 3,75 pouces en 2006. Il a également été immortalisé dans le passé en tant que pilote de l’Alliance rebelle Jorg Sacul en 2002, et en tant que personnage de la Revanche des Sith, Baron Papanoida, également en 2006.

“En tant que fan de longue date de Star Wars, j’ai à la fois l’honneur et le privilège de donner vie aux personnages de la franchise sous forme de produit chaque jour”, a déclaré Vickie Stratford, sr. directeur de la conception de produits chez Hasbro, dans une annonce officielle. “Lorsque l’opportunité s’est présentée de concevoir la figurine de George Lucas, nous étions particulièrement enthousiasmés par ce projet. Ce chiffre n’est qu’une des nombreuses façons dont nous pouvons honorer son héritage pour les années à venir et nous espérons que les fans le chériront autant que nous !

Avec George Lucas lui-même à 5’6″, il n’est pas aussi grand que Luke Skywalker dans la trilogie originale. En effet, le créateur de la franchise est un peu petit pour un Stormtrooper. George Lucas (dans Stormtrooper Disguise) sortira en 2022, mais passe en pré-commande demain, le 29 septembre, à 13 h HE, sur Amazon.