Le créateur de Stardew Valley annonce son tout premier tournoi d’esports

Ah, la vallée de Stardew. Peu de jeux vidéo regorgent d’ambiances relaxantes comme le simulateur d’agriculture séminal, c’est pourquoi son créateur annonce un tournoi d’esport complet avec un prize pool de 40 000 $ est fou.

Eric « ConcernedApe » Barone a fait savoir aux aspirants agriculteurs qu’ils pourraient bientôt prouver qui sont les meilleurs producteurs du monde en participant à la Stardew Valley Cup, le tout premier tournoi officiel d’esports du jeu.

“C’est une compétition de compétences, de connaissances et de travail d’équipe”, a déclaré Barone sur Twitter. “Avec un prize pool de plus de 40 000 $. Voyez certains des joueurs les plus dévoués de Stardew dans leur élément !

Certains des plus grands créateurs de contenu et speedrunners du jeu se diviseront en quatre équipes de quatre joueurs pour s’affronter dans divers défis. Quelle que soit l’équipe qui produit la récolte la plus abondante, elle sera la gagnante !

Tout se déroulera la semaine prochaine le 4 septembre et sera diffusé en direct sur Twitch et YouTube, alors enfilez votre meilleure salopette en jean et témoignez de l’extravagance agricole mignonne d’une vie.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.