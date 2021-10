Le créateur de Stardew Valley ne sortira pas son nouveau jeu tant qu’il ne sera pas « personnellement satisfait que c’est très amusant et convaincant »

Vallée des étoiles créateur, Eric « ConcernedApe » Barone, a dévoilé la semaine dernière son nouveau jeu, le Chocolatier hanté.

Bien qu’une version PC soit le seul système dont il soit « 100% certain », il a toujours « toute l’intention » de l’amener également sur d’autres plates-formes majeures. Alors, quand peut-on s’attendre à ce que ce nouveau titre soit lancé ? Apparemment, quand c’est prêt.

Dans un nouvel article de blog sur le site officiel du jeu, Barone a expliqué qu’il ne se reposerait pas ou ne lancerait pas le jeu tant qu’il n’était pas « personnellement satisfait » qu’il était « très amusant et convaincant ». Et s’il n’y parvient pas, il ne le publiera tout simplement pas – heureusement, il est assez confiant qu’il verra le projet aboutir.

« L’essentiel, c’est que je ne me reposerai pas, ou ne sortirai pas ce jeu, jusqu’à ce que je sois personnellement convaincu qu’il est très amusant et convaincant, dans tous les aspects. S’il n’y arrive jamais, je ne le sortirai jamais. Mais ne ne vous inquiétez pas, j’ai confiance à 100% que j’y arriverai. Tout est sur la bonne voie jusqu’à présent, j’ai la vision complète du jeu dans ma tête, et c’est juste une question de « le broyer », c’est ce que je fais tous les jours ! Merci d’avoir lu tout ça. »