Le créateur de Stardew Valley n’est toujours pas sûr des futures mises à jour, dit qu’il se concentre actuellement sur le “prochain jeu”

Les critiques de l’émission Ted Lasso se sont longtemps plaints que ses personnages d’une douceur écoeurante et son protagoniste infaillible sont, pour le dire gentiment, une télévision impossible à regarder. Certes, si vous ne regardez Ted Lasso que quelques minutes chaque semaine et que vous surprenez Ted en train de donner un discours d’encouragement à […] More