Le créateur de Stardew Valley organise une Coupe Esports de 40 000 $ le mois prochain

Les jeux compétitifs ne s’arrêtent pas aux FPS et aux MOBA, de nos jours, il existe toutes sortes de jeux dans lesquels vous pouvez « concourir » au niveau de l’esport pour prouver que vous êtes le meilleur. Pourtant, cette nouvelle peut surprendre. Vallée des étoiles le créateur ‘ConcernedApe’ et le YouTuber de Stardew Valley ‘UnsurpassableZ’ ont annoncé que la simulation d’agriculture sociale organise sa toute première coupe compétitive.

Le tournoi débutera le mois prochain le 4 septembre. Le créateur dit que ce sera “une compétition de compétences, de connaissances et de travail d’équipe” mettant en vedette certains des “joueurs les plus dévoués” de Stardew Valley et qu’il y a un prize pool total de plus de 40 000 $ USD.

En collaboration avec @UnsurpassableZ, j’ai le plaisir de vous annoncer la 1ère Stardew Valley Cup officielle ! C’est une compétition de compétences, de connaissances et de travail d’équipe, avec un prize pool de plus de 40 000 $. Découvrez certains des joueurs les plus dévoués de Stardew dans leur élément ! L’événement principal est le 4 septembre à 9h PST pic.twitter.com/qtDW5e5LvD— ConcernedApe (@ConcernedApe) 21 août 2021

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, les équipes ont déjà été sélectionnées et devront relever divers défis pour gagner le plus de points. UnsurpassableZ a également mis en ligne une vidéo présentant les joueurs et partageant des informations sur les défis. Le stream principal aura lieu sur la chaîne Twitch d’UnsurpassableZ.

