Le créateur de Stardew Valley révèle son prochain jeu, Haunted Chocolatier

Eric « ConceredApe » Barone – le créateur de la simulation d’agriculture et de style de vie incroyablement populaire, Vallée des étoiles – vient de lever le voile sur son tout nouveau jeu, Chocolatier hanté – Plus officiellement connu sous le nom de « ConcernedApe’s Haunted Chocolatier ».

Après avoir consacré 10 ans de sa vie à Stardew Valley « et en comptant », Barone a décidé qu’il était temps de révéler son nouveau jeu au monde. Alors, qu’est-ce qu’il y a avec le thème du chocolat » C’est juste une idée qu’il avait, et bien – beaucoup de gens aiment le chocolat.

Ce jeu ira « au-delà de l’ordinaire » avec l’aide du chocolat fantôme magique :

« À Stardew Valley, l’objectif était plus humble : vivre de la terre, cultiver de la nourriture et se connecter aux gens et à la nature qui vous entourent. Cependant, avec mon prochain jeu, je voulais explorer des possibilités plus fantastiques… des expériences qui vous emmènent au-delà de la C’est là qu’intervient le chocolat fantôme hanté magique.

« Le chocolat représente ce qui est délicieux. Le château hanté représente l’attrait de l’inconnu. Les fantômes représentent l’empreinte du passé. Toutes ces choses sont importantes. Cependant, n’y pensez pas un instant, car ce jeu met en scène des fantômes dans un château hanté, c’est un jeu maléfique ou négatif. Au contraire, j’ai l’intention que ce jeu soit positif, édifiant et vivifiant. Cependant, si Stardew Valley a surtout canalisé l’énergie du soleil, Haunted Chocolatier canalise l’énergie de la lune. Les deux sont vitaux.

Surtout, ConcernedApe veut juste que ce soit un nouveau jeu « amusant ». En ce qui concerne le type de jeu dont il s’agit, voici la meilleure tentative de Barone pour décrire :

« Il évolue de manière organique au fur et à mesure que je le développe, donc je ne sais pas où il ira. Mais à la base, la boucle de jeu implique de rassembler des ingrédients, de faire du chocolat et de gérer une chocolaterie. Bien sûr, il y a beaucoup plus jeu que cela, mais je ne veux pas entrer trop profondément dans ce stade précoce, en partie parce que je ne veux pas être lié à un concept particulier de ce qu’est le jeu. »

Cela permettra également à Barone de libérer une partie de lui-même qu’il n’a pas pu faire dans les contraintes de Stardew Valley :

« Je pense que ce sera une bonne opportunité, mais je n’ai même pas encore abordé les bonnes choses. Jusqu’à présent, j’ai principalement travaillé sur la « viande et les pommes de terre » du jeu. Mais qu’est-ce qui donne vraiment vie à un jeu ? c’est l’épice, la sauce. Et je n’ai pas encore vraiment abordé la sauce.

Et bien que le jeu avance bien, il y a encore beaucoup de travail à faire :

« Quoi qu’il en soit, tout cela est en grande partie une discussion à ce stade. Bien que la vidéo que j’ai montée puisse donner l’impression que le jeu est à un stade avancé de développement, il y a encore une tonne de choses à faire. Et la façon dont je travaille, les choses se passent souvent J’ai tendance à travailler avec une approche de « tranche verticale », et il est donc facile de créer une vidéo qui ressemble à un jeu fini. Mais il me reste encore une tonne de contenu à créer. Alors, s’il vous plaît, comprenez qu’il faudra un certain temps avant que ce jeu soit terminé. Je vais cependant y travailler autant que je peux. «

À l’heure actuelle, la seule plate-forme dont Barone est sûr à 100% est le PC. Cependant, il a toujours « toute l’intention » de l’amener également sur d’autres plateformes majeures.

Dans une FAQ sur le site officiel du jeu, le créateur a également répondu à quelques autres questions – le jeu est actuellement en mode solo et est en développement depuis un peu plus d’un an maintenant.

Et bien qu’il puisse ressembler et jouer comme Stardew, il fonctionne en fait sur un nouveau moteur. Si nous entendons d’autres mises à jour sur ce titre à venir ou une annonce Switch, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.

Quelles sont vos premières impressions sur le chocolatier hanté de ConcernedApe ? Vous aimez le look? Laissez vos pensées ci-dessous.