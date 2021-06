Le créateur de “The Blacklist” promet des “réponses à huit ans de questions” dans l’avant-dernier épisode ⋆ 10z viral

in

La liste noire explore des réponses longtemps recherchées dans ses derniers épisodes de la saison 8, dont l’avant-dernier sera diffusé le mercredi 16 juin.

“Ces deux derniers épisodes sont vraiment des pièces d’accompagnement”, taquine le créateur de la série Jon Bokenkamp. « L’épisode suivant, ‘Nachalo’, se traduit du russe par : le commencement. Nous allons revenir au tout début et déballer les réponses à huit années de questions.

L’épisode unique voit Reddington (James Spader) emmener Liz (Megan Boone) dans le mystérieux épicentre de son empire. Leur passé commun se révèle et des secrets enfouis depuis longtemps seront divulgués au cours de leur expérience.

L’histoire fait suite à la conclusion de l’épisode de la semaine dernière qui comprenait la révélation de Reddington à Liz qu’il était N-13, l’espion insaisissable qu’elle recherchait. En visitant la Lettonie à «Nachalo», l’heure prend une qualité cinématographique avec une image principalement en noir et blanc.

Cet aspect est taquiné dans les photos ci-dessus, mettant en vedette Liz et Lotte Verbeek (Outlander) en tant que jeune Katarina Rostova (Laila Robins) qui est également la mère de Liz.

« En revanche, notre finale s’intitule ‘Konets’ – ce qui se traduit par : la fin », ajoute Bokenkamp. «Et c’est vraiment une fin. Ce n’est peut-être pas la fin de la série, mais c’est vraiment la fin d’une histoire que nous racontons depuis huit ans.

Jetez un coup d’œil à l’action dans un teaser ci-dessous et ne manquez pas l’avant-dernier et le dernier épisode captivants de la 8e saison de The Blacklist.

La liste noire, “Nachalo”, mercredi 16 juin, 10/9c, NBC