Le créateur de “The Many Saints of Newark” s’adresse au camée surprise des “Sopranos” dans Prequel

The Many Saints of Newark présente un camée surprise des Sopranos, et maintenant le créateur de la série a abordé la grande révélation. Pour ceux qui ne le savent pas, The Many Saints of Newark est un film prequel des Sopranos, se déroulant pendant les émeutes de Newark dans les années 1960. Les fans de la série emblématique HBO vont se régaler lorsqu’ils découvrent enfin le nouveau film, car il présente la narration de l’une des plus grandes stars de la série. [Please Note: The Many Saints of Newark Spoilers Below.]

L’acteur Michael Imperioli, qui a joué Christopher Moltisanti dans Les Sopranos, reprend son rôle bien-aimé en tant que narrateur de Many Saints. Il le fait de l’au-delà, en quelque sorte, puisque Christopher est mort dans la saison 6 de la série à succès. L’intrigue de Many Saints se concentre sur Dickie Moltisanti, le père de Christopher, qui est interprété par Alessandro Nivola. “C’était la cerise sur le gâteau au marasquin”, a déclaré le créateur des Sopranos, David Chase, à NME à propos d’Imperioli pour raconter le film en tant que Christopher. “C’était vraiment sympa. Nous l’avons d’abord entrepris pour dissiper les confusions possibles et pour aider les gens à comprendre où ils étaient – où est Newark, qui sont les criminels, qui est ce gars, est-ce Silvio … nous en recevons beaucoup .”

Chase a ensuite confirmé que la narration d’Imperioli n’était en fait pas le plan initial de Many Saints, ce que le réalisateur du film, Alan Taylor, a révélé au média plus tôt ce mois-ci. Taylor a expliqué qu’une idée qu’ils avaient envisagée était de faire reprendre son rôle de Carmela Soprano par Edie Falco, au début de Many Saints. “Pour ne pas en dire trop, mais lorsque vous faites un film, vous n’êtes pas exactement sûr de la forme finale qu’il prendra et nous, croyez-le ou non, avons tourné quelques choses qui comprenaient d’autres membres de la distribution”, a déclaré Taylor à NME. “Nous avons fait entrer Edie et elle s’est déguisée en Carmela et nous avons tourné quelque chose avec elle et cela a fini par ne pas être dans le film final, mais c’était une excellente excuse pour la revoir.”

Taylor a ajouté: “Elle est si ridiculement talentueuse et c’est aussi l’une de ces personnes qui – et il semble souvent que ce soit des femmes – qui parviennent à être des acteurs parfaits et aussi les personnes les plus saines que vous ayez jamais rencontrées dans votre vie. Je pense que Frances McDormand est comme ça et Edie Falco a la même qualité d’être comme une personne solide, bonne et saine d’esprit. C’était bon de la revoir.” The Many Saints of Newark joue maintenant dans les salles et est disponible en streaming sur HBO Max.