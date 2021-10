Le créateur de « The People’s Court », Stu Billett, est décédé à 85 ans

Stu Billett – le cerveau qui a créé « The People’s Court » et a donné naissance à tout le genre d’émissions télévisées dans les salles d’audience – est décédé.

Stu est décédé vendredi à Los Angeles des suites de causes naturelles … selon les représentants de «People’s Court». Il était entouré de sa famille lors de son décès.

Billett a imaginé « TPC » en 1981, et bien que ce soit un grand gagnant d’audience télévisée, c’était bien plus que cela … car c’est devenu un phénomène de la culture pop.

Le juge OG de l’émission, Joseph Wapner, est devenu un slogan lorsque Dustin HoffmanLe personnage de « Rain Man » était obsédé par « People’s Court »… en continuant de compter, « 15 minutes pour Wapner ».

L’émission a également engendré d’innombrables prises de vues satiriques au fil des ans sur « SNL » – la plus récente en vedette Kim Kardashian jouant sa sœur aînée dans « The People’s Kourt ».

L’OG ‘People’s Court’ s’est déroulé de 1981 à 1993… d’abord avec Wapner en vedette. Il a été redémarré en 1997 avec l’ancien maire de New York Ed Koch en tant que juge, alors Juge Judyle mari de, Jerry Sheindlin, a assumé le rôle et finalement juge Marilyn Milian a pris le banc … et le spectacle est toujours aussi fort.

Stu, qui a remporté 4 Daytime Emmy Awards pour son travail en tant que producteur exécutif de l’émission, a servi dans l’armée – en tant que marine américaine – avant de se lancer dans la télévision en tant qu’assistant de producteur dans plusieurs émissions.

Sa famille ‘TPC’ se souvient de lui comme « d’un homme gentil et remarquable qui a eu un grand impact sur la vie de tant de personnes, et il nous manquera énormément ».

Stu laisse dans le deuil son épouse depuis plus de 40 ans et ses enfants et petits-enfants.

Il avait 85 ans.

DÉCHIRURE