Le créateur de ‘The Sopranos’ révèle le sort de Tony 14 ans après la fin de la série

Le créateur de ‘The Sopranos’, David Chase, a révélé ce qui est arrivé à Tony Soprano, le personnage principal, lors de la fin abrupte de la série en 2007.

Les derniers moments de l’émission de production HBO Tony Soprano, interprété par James Gandolfini, assis dans un restaurant pendant que Journey’s « Don’t Stop Believing » joue, où l’écran devient noir alors que sa fille s’approche du lieu. Depuis lors, les fans ont débattu de la fin et de ce qu’elle révèle, ou non, sur ce qui est arrivé au caïd et à sa famille.

« Je ne pensais pas que ‘The Sopranos’ allait durer du tout, même après l’avoir fait et avoir reçu tous ces compliments, parce que je pensais: ‘Dans quelques années, les références ne fonctionneront pas, personne ne saura ce que nous « parlez », a déclaré Chase. à The Hollywood Reporter sur un nouveau podcast.

Le dernier repas

Chase a fait quelques réflexions sur la scène des restaurants, mais admet également qu’il n’avait pas initialement prévu de mettre fin à la série de six saisons de cette façon.

« J’ai eu une scène où Tony revient d’une réunion à New York dans sa voiture », a déclaré le producteur. « Au début de chaque épisode, il venait de New York au New Jersey, et la dernière scène pourrait être son retour du New Jersey à New York pour une réunion où il allait être assassiné. »

Il a déclaré qu’environ deux ans avant le tournage de la scène, il s’était arrêté dans un restaurant de Bloomfield, dans le New Jersey, ce qui l’avait inspiré. « C’était une sorte de cabane qui servait le petit déjeuner. Et pour une raison quelconque, j’ai pensé : ‘Tony devrait finir dans un tel endroit.’ Parce que? Je ne sais pas », a-t-il déclaré.

À la fin de la série, il n’est pas indiqué si le protagoniste est assassiné, cependant, Chase a été surpris par la réaction de certains fans, qui ont souligné ce résultat : « Cela m’a semblé incroyable. Mais je ne savais pas qu’il y aurait un tel tapage », a-t-il déclaré. « Ce qui m’a dérangé, c’est le nombre de personnes qui voulaient que Tony soit tué. Cela me dérange ».

« Vous avez vu ce type pendant sept ans, et je sais que c’est un criminel. Mais ne me dis pas que tu ne l’aimes pas d’une manière ou d’une autre, ne me dis pas que tu n’es pas de son côté d’une manière ou d’une autre. Et maintenant tu veux être tué ? Voulez-vous que justice soit faite ? Tu es un criminel après avoir regardé cette merde pendant sept ans. »

Source : RT