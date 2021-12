Le créateur de ‘The Squid Game’ annonce qu’il est en pourparlers avec Netflix pour une troisième saison

« The Squid Game » reviendra probablement avec non seulement une deuxième saison, mais aussi une troisième, a annoncé mardi Hwang Dong-hyuk, créateur de la série à succès sud-coréenne. « Je suis en pourparlers avec Netflix au sujet de la deuxième et de la troisième saison », a-t-il révélé dans une interview au réseau KBS, recueille Yonhap. « Nous arriverons à une conclusion à tout moment », a-t-il ajouté.

Además, el director y guionista detalló que la próxima entrega presentará la historia de Seong Gi-hun (interpretado por Lee Jung-jae), uno de los participantes en ese concurso mortal dirigido a personas muy endeudadas que buscan hacerse con un premio de casi 40 millions de dollars.

La production sud-coréenne populaire est devenue la première la plus regardée de l’histoire de Netflix, avec 111 millions de vues depuis sa sortie le 17 septembre. De plus, il a obtenu plusieurs prix et nominations dans des prix prestigieux tels que le Gotham et les Golden Globes.