Le créateur de ‘The Squid Game’ répond aux critiques de LeBron James : « C’est ma fin »

« Le jeu du calmar » C’est devenu l’une des séries les plus réussies de toute l’année après une grande première et étant le sujet de conversation de n’importe quelle réunion. Son « boom » a été tel que plus de 142 millions de personnes l’ont vu au cours des quatre premières semaines, y compris des personnalités sportives, telles que James Lebron, qui n’a pas hésité à donner son avis avec Anthony Davis devant des journalistes lors d’une conférence de presse.

« L’avez-vous terminé ? Tu l’as vu?« , ‘King’ James a demandé à son partenaire, ouvrant un débat sur ce qu’il pensait de la série du moment, et notant plus tard: »Oui, mais je n’ai pas aimé la fin« Une conversation qui a eu lieu après un match de pré-saison, et qui a amené une queue.

La réponse de Hwang Dong-hyuk

Désormais créateur de la série sud-coréenne, Hwang Dong-hyuk a accordé une interview au tabloïd ‘The Guardian’, où il a assuré que a réalisé un rêve en créant ce phénomène de masse. Une série pour laquelle, malgré un revenu de plus de 890 millions de dollars, il n’a reçu que l’argent que Netflix lui a versé dans le contrat initial.

Mais, Dong-hyuk a aussi voulu profiter de son apparition pour répondre aux critiques du numéro 6 de Les Lakers de Los Angeles: « Avez-vous vu ‘Space Jam 2’ ? LeBron James est cool et il peut dire ce qu’il veut. Je le respecte. Je suis reconnaissant qu’il ait vu toute la série. Mais Je ne changerais pas la fin. C’est ma fin. S’il a sa propre fin, laissez-le faire sa propre suite. Peut-être que je vais la regarder et lui envoyer un message disant: « J’ai aimé toute votre série sauf la fin »« .

Maintenant, ce qui reste à trouver, c’est s’il y aura une deuxième partie, quelque chose que le créateur de la série évalue, bien qu’il ait également averti que c’est quelque chose qui n’est pas pressé, et c’est qu’il veut compléter d’autres projets d’abord.