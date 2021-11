Le créateur de The Squid Game révèle la fin de la série alternative – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Hwang Dong-hyuk, creador de la exitosa serie de Netflix El juego del calamar, ha revelado que el drama, que narra la historia de 456 personas que eligen participar en una contienda mortal para tener la oportunidad de ganar una recompensa millonaria, pudo haber terminado d’une autre manière.

Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, le scénariste sud-coréen a déclaré que la fin du neuvième (et dernier) épisode, où le protagoniste Seong Gi-hun, au dernier moment, décide de ne pas monter dans l’avion qui devait l’emmener à Los Angeles pour rencontrer sa fille et reste à Séoul avec l’apparente intention de désarmer l’organisation derrière le jeu méchant, cela aurait pu être différent.

« Nous ne pouvions pas vraiment décider entre deux scénarios différents pour la finale », a-t-il révélé. «Il y en avait un, la fin alternative, sur le Gi-hun, il monte dans l’avion et part. Et puis il y a eu, bien sûr, celui où il s’est retourné et s’est dirigé vers la caméra. »

Selon Dong-hyuk, l’équipe du projet se demandait constamment si la décision du candidat numéro 456 de rencontrer sa famille pour chercher son propre bonheur était correcte. « Est-ce la bonne façon de poser la question ou le message que nous voulions faire passer à travers la série ? », a-t-il réfléchi.

Début novembre, un porte-parole de Netflix a confirmé que le tournage de la deuxième saison de la série était en cours de « négociations ». Pour sa part, Dong-hyuk a déclaré lundi qu' »il y a eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison » qu' »ils n’ont presque plus d’autre choix ».

La série télévisée sud-coréenne a battu des records d’audience sur Netflix avec 111 millions de vues après son lancement le 17 septembre, devenant ainsi le programme le plus regardé de l’histoire de la plateforme au cours des 28 premiers jours suivant sa première.

Source : Cependant