Le créateur de Vampire Diaries a une nouvelle émission de télévision sur les vampires en streaming

Vampire Academy rejoindra d’autres originaux scénarisés par Peacock, notamment Girls5eva, AP Bio, Bel-Air et Joe Exotic, ainsi que des reprises de spectacles classiques comme Saved by the Bell, Punky Brewster, Battlestar Galactica et Queer as Folk, entre autres titres. Il n’y a pas encore de mot sur qui sera dans le nouveau drame, ou s’il ressemblera à quelque chose comme le film, mais compte tenu des producteurs du film, Susan Montford et Don Murphy seront producteurs exécutifs aux côtés de Julie Plec et Marguerite MacIntyre, ce sera être intéressant de voir quels aspects ils apportent à la série qui n’étaient pas inclus dans le film, quels éléments de film reconnaissables seront absents de la nouvelle version.