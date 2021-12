Venom: Let There Be Carnage, la suite de Venom en 2018, est sorti en salles le 1er octobre et est très rapidement devenu l’un des plus grands films de 2021. Maintenant, avant la sortie du film en 4K/Blu-ray, le co-créateur de Venom Todd McFarlane parle du brillant « équilibre » de la suite entre humour, peur et drame. S’adressant exclusivement à PopCulture.com, McFarlane a abordé la nature presque étrange de la relation de Venom et Eddie Brock cette fois-ci et a noté qu’il pensait que mélanger plus de comédie dans des films de bandes dessinées était un excellent moyen d’attirer l’attention du public.

« Il est intéressant de noter que certains des films de super-héros les plus réussis ont une sorte de légèreté ou une touche d’humour de temps en temps », a expliqué McFarlane, « au lieu qu’ils soient en quelque sorte sombres et moroses ou super lourds ou quelque chose comme Alors j’ai pensé que c’était intéressant sur le premier film, j’étais assis en arrière pour dire, ‘D’accord.’ Parce que c’est un exercice d’équilibre. N’est-ce pas ? Parce que vous avez le monstre. Vous savez ? Et puis vous avez un peu d’humour. » Il a ensuite mis en garde: « Si vous allez peut-être dans un sens ou dans l’autre, vous vous aliénez peut-être une certaine partie de votre public. »

« De toute évidence, vous avez vu le succès du premier film et maintenant du second », a poursuivi McFarlane, notant à quel point les deux films ont généré des revenus énormes, ce qui indique que les fans ont réagi positivement. Il a ensuite proposé: « Ils semblent avoir trouvé cette échelle, de s’asseoir là et de dire: » D’accord. Nous n’allons pas trop effrayer les enfants, mais nous n’allons pas non plus rire tout au long de cela. . Nous allons juste zigzaguer entre les deux et espérer que tout le monde y va.' »

Quand il s’agit de voir Venom et Carnage enfin s’affronter sur grand écran, après toutes ces années, McFarlane n’est qu’un joyeux « geek » de bande dessinée comme tout le monde qui regarde la confrontation. « Marvel existe évidemment depuis longtemps. Beaucoup de ces mythes et même Venom existent maintenant depuis 30 ans », a-t-il expliqué. « Il y a une sorte de tapisserie de personnage dont vous pouvez tirer, que nous sommes tous … Au moins en tant que geeks, nous avons probablement tous notre liste de succès de cinq ou six que nous voulons voir, tout comme avec Spider- Mec. Qui sera le prochain méchant ? Ou dans The Avengers. Qui sera le prochain à rejoindre l’équipe et, ou essayer de conquérir le monde ? N’est-ce pas ? Alors nous le faisons constamment. Venom: Let There Be Carnage est maintenant disponible à l’achat numérique et débarquera sur 4K UHD, Blu-ray et DVD le 14 décembre.