Le créateur de Yakuza Toshihiro Nagoshi quitte Sega pour rejoindre NetEase

Le développeur vétéran Toshihiro Nagoshi, de Sega Rally, Monkey Ball et Yakuza renommée, est en train de négocier un contrat pour quitter Sega et rejoindre la société chinoise NetEase, selon un rapport sur Bloomberg.

Nagoshi a rejoint Sega en 1989 et a travaillé sur tout, de Daytona à Virtua Fighter en passant par F-Zero GX. Mais c’est sa série à succès la plus récente, les jeux Yakuza qui couvrent maintenant huit entrées principales et un certain nombre de retombées, qui l’ont peut-être rendu le plus célèbre en Occident, surtout compte tenu de sa notoriété publique en tant que chef de leur studio de développement, Ryu Ga Gotoku. .

Bloomberg dit que même si “n’a pas signé de contrat final et que ses fonctions doivent encore être finalisées”, il va “s’attendre à créer sa propre équipe et à créer de nouveaux jeux”. On suppose qu’il s’agit d’une décision de NetEase de riposter contre ses rivaux Tencent, qui ont beaucoup dépensé pour plusieurs développeurs à travers le monde ces dernières années, des créateurs de League of Legends Riot à, plus récemment, PlatinumGames et Sumo Group.

Bien que le départ de Nagoshi n’ait probablement pas d’impact direct sur les séries sur lesquelles il a travaillé récemment, puisqu’elles appartiennent toutes à Sega et sont créées par d’énormes équipes de développeurs, ce serait quand même un coup dur pour les fans – et Sega eux-mêmes – de voir un homme responsable de tant des plus grands succès de l’entreprise au cours des 30 dernières années partir pour une organisation rivale.

Son départ n’est cependant pas une surprise totale; plus tôt cette année, il a démissionné du conseil d’administration de Sega et de son rôle de directeur de la création de l’entreprise, des spéculations suggérant à l’époque que cela était dû aux commentaires qu’il avait faits en 2020 sur les joueurs d’esports :

Il y a des spéculations en ligne au Japon selon lesquelles Nagoshi a été expulsé à la suite d’un commentaire controversé qu’il a fait l’année dernière, semblant se moquer des joueurs d’esports de Puyo Puyo. Le producteur a dit qu’ils semblaient manger des bols de bœuf avec du fromage. Le terme chiizu gyuudon gao (チーズ牛丼顔) ou « visage de bol de bœuf au fromage » a circulé en ligne. Raccourci en chiigyu (チー牛) ou « bœuf au fromage », ce terme d’argot est utilisé pour désigner les personnes qui vivent dans les zones rurales, ont l’air très jeunes, portent des lunettes et n’ont pas beaucoup d’ambition. C’est un terme négatif et moqueur pour se moquer des gens qui pourraient ne pas être considérés comme « cool ».

Nagoshi au TGS 2008Photo : Kotaku / Luke Plunkett