Le créateur de « Yellowstone » Taylor Sheridan a un message fort pour les haineux de la série

Yellowstone est l’une des émissions les plus populaires à la télévision, gagnant un nombre important de téléspectateurs et est bien examinée par les critiques. La première de la saison 4 a attiré un nombre impressionnant de 8 millions de téléspectateurs en direct, un nombre presque jamais vu dans le paysage télévisuel fracturé d’aujourd’hui. C’était la série télévisée par câble la plus regardée en quatre ans. Cependant, il est continuellement exclu des nominations aux grands prix.

Dans une nouvelle interview avec le New York Times, le showrunner Taylor Sheridan a abordé cette déconnexion, expliquant que cela ne le dérangeait pas. « Je m’en fiche si les critiques détestent ça et je m’en fiche s’ils l’aiment », a-t-il admis. « Je ne suis pas rancunier. Je m’en fiche tout simplement. Je ne le fais pas pour eux, je le fais pour les gens qui vivent cette vie. Le public s’est élargi au-delà de cela parce que, vous savez, beaucoup de gens j’adore les westerns. »

Malgré un score de 85% de critiques sur l’agrégat Rotten Tomatoes, Sheridan a l’impression que Yellowstone est injustement critiqué. « Je pense que l’une des raisons pour lesquelles les critiques n’ont pas répondu à Yellowstone est que je brise beaucoup de règles de l’histoire », a réfléchi Sheridan. « Je vais faire avancer l’intrigue sans aucune raison, sauf que je le voulais et c’est divertissant. Les gens qui l’obtiennent le mangent et ceux qui essaient de le regarder avec un œil critique voient un gâchis. Mais c’est ce que J’adore « Yellowstone », la façon dont il passe d’être campy à mélodramatique à intensément dramatique à violent. C’est chaque vieux western et nouveau western et feuilleton mis ensemble dans un mélangeur. Et oui, je pense que cela exaspère et confond certaines personnes qui étudient la narration. Ils ne comprennent pas pourquoi cette chose est un tel succès. «

Cependant, Sheridan sait exactement pourquoi Yellowstone a des fans si dévoués. « Voici pourquoi: c’est mal joué et le lieu est fantastique, et nous pénétrons dans un monde que personne ne connaît vraiment », a déclaré Sheridan. « Je mâche le décor et je m’amuse à le faire, et les acteurs s’amusent aussi. Ce sont des acteurs puissants qui peuvent dire des trucs vraiment moelleux. » La saison 4 de Yellowstone est diffusée sur Paramount Network les dimanches à 20 h HE.