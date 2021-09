in

DéFi

Le créateur de YFI, Andre Cronje, lance une attaque de vampire sur le marché populaire Ethereum NFT OpenSea

AnTy26 septembre 2021

« Ce n’est pas une question d’argent. Il s’agit d’envoyer un message », explique le GIF mettant en vedette le Joker de The Dark Knight utilisé par Andre Cronje pour définir cette attaque de vampire contre le populaire marché de jetons non fongibles (NFT) OpenSea.

OpenSea a explosé en popularité au cours des deux derniers mois pour enregistrer un volume record de 3,2 milliards de dollars en août, 236,4 millions de dollars de frais le même mois et un record de près de 250 000 traders actifs ce mois-ci, selon Dune Analytics.

OpenSea est en fait le plus gros contributeur à la quantité d’éther brûlé, représentant plus de 14% des 364 176 ETH d’une valeur de plus de 1,2 milliard de dollars brûlés depuis le 5 août.

En mars, OpenSea a levé 23 millions de dollars dirigé par le géant VC a16z avec d’autres participants, dont Naval Ravikant, Mark Cuban, Alexis Ohanian, Dylan Field et Linda Xie. Alors que la manie de NFT s’est généralisée en juin, elle a levé 100 millions de dollars supplémentaires à une valeur de 1,5 milliard de dollars auprès de a16z.

Au milieu de cela est venu la controverse d’un employé d’OpenSea démissionnant après qu’il soit devenu public que son chef de produit Nate Chastain était impliqué dans un délit d’initié.

Frais de frappe bas, commission de vente de 0%

Cronje, qui a créé le projet de finance décentralisée (DeFi) Yearn Finance (YFI), est à l’origine du concurrent OpenSea.

Vendredi, la Fantom Foundation a annoncé le lancement de la version bêta d’Artion, une place de marché NFT construite sur Fantom, une blockchain de couche 1 qui utilise une seule couche de consensus pour prendre en charge la création de plusieurs chaînes d’exécution.

Il prend actuellement en charge les jetons ERC20 basés sur Fantom, notamment fUSDT, USDC, DAI et wFTM, avec d’autres à ajouter. La plate-forme est accessible via MetaMask et Coinbase Wallet.

Ce marché open source, rapide et peu coûteux prétend avoir 0% de commissions sur les ventes et avoir des coûts de transaction proches de zéro. Les créateurs peuvent également fixer des redevances au moment de la frappe pour gagner des revenus sur les ventes sur le marché secondaire.

Pour frapper des NFT, Artion facture 10 FTM, ce qui coûte un peu plus de 13 $ au prix actuel de 1,32 $ par jeton FTM. Le jeton a augmenté de plus de 20% au cours des dernières 24 heures et actuellement en baisse de 31% par rapport à son sommet historique de 1,92 $ atteint il y a 16 jours.

L’équipe prévoit d’ajouter un pont Ethereum-Fantom NFT pour l’interopérabilité avec Ethereum dans sa prochaine version afin que l’art numérique puisse être déplacé entre les chaînes. La feuille de route d’Artion comprend également la création de collections ERC-721 ou ERC-1155, la prise en charge et le suivi d’ERC-1155, ainsi que la prise en charge d’ERC-2981 et d’options de paiement ERC-20 supplémentaires.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.