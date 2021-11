Le créateur des sopranos David Chase confirme enfin le destin de Tony

Bada bing, bada boom, le destin de Tony Soprano est enfin révélé.

Après 14 ans de spéculation, le créateur des Sopranos David chasse a officiellement confirmé, dans une interview avec The Hollywood Reporter, que Tony est bien mort à la fin de la finale de la série en 2007. Bien que l’écrivain sept fois primé aux Emmy Awards ait toujours envisagé de tuer Tony, cela ne s’est pas passé selon à son plan initial.

« La scène que j’avais en tête n’était pas cette scène. Je n’ai pas pensé non plus à passer au noir », a expliqué Chase à propos de la célèbre fin de division, qui passe au noir si brusquement que certains téléspectateurs à l’époque pensaient que leur câble était éteint. « J’ai eu une scène dans laquelle Tony revient d’une réunion à New York dans sa voiture. Au début de chaque spectacle, il venait de New York dans le New Jersey, et la dernière scène pourrait être lui venant du New Jersey dans New Jersey York pour une réunion au cours de laquelle il allait être tué.