Le créateur des sopranos David Chase confirme enfin le destin de Tony

David Chase, créateur des Sopranos de HBO, rompt enfin son silence sur le sort de son anti-héros Tony Soprano, confirmant le sens de la scène de fondu au noir à la fin de la finale de la série dans une interview tentaculaire avec le Hollywood Reporter.

Chase a parlé avec un journaliste Scott Feinberg sur une variété de sujets, y compris comment sa propre mère a été l’inspiration pour la mère difficile de Tony, Livia, ses expériences de croissance à la périphérie de familles « connectées » dans le New Jersey, et celui de James Gandolfini audition « hors des rails » pour le rôle principal.

Mais c’est la discussion de Chase sur cette scène finale infâme de la série qui – enfin ! – met fin à l’un des débats les plus longs de cette ère de télévision de prestige que The Sopranos a lancée.

L’épisode final de la série « Made in America » ​​a été diffusé pour la première fois le 10 juin 2007 (les spoilers suivent, mais allez, la série s’est terminée il y a plus de dix ans), et se termine avec Tony rencontrant sa famille dans un restaurant local sous le nom de « Don’t Stop Believin”” de Journey joue. La fille de Tony, Meadow, le dernier membre de la famille à arriver, entre dans le restaurant, faisant sonner la sonnette de la porte. Tony lève les yeux et la caméra passe au noir, mettant fin au spectacle avec plusieurs secondes de silence.

La fin a choqué certains téléspectateurs, qui craignaient que leur câble ne soit soudainement coupé au pire moment possible, et a déclenché d’innombrables articles sur la question de savoir si la fin signifiait vraiment « lumières éteintes » pour Tony ou si le patron de la mafia survivait.

Chase a évité de régler le débat pendant des années, refusant de répondre aux questions directes – jusqu’à présent.

Roulement de tambour, s’il vous plaît: Tony Soprano, en fait, arrête de croire, arrête de respirer et arrête de vivre, point final, à la fin des Sopranos.

Feinberg a évoqué un livre de 2018 sur l’émission de deux journalistes pour le New Jersey Star-Ledger, et comment ils avaient interrogé Chase sur la finale de la série. Dans l’interview pour le livre, Chase avait qualifié les derniers instants de « cette scène de mort » et Feinberg lui a fait confirmer qu’il ne s’agissait pas d’un lapsus (les citations de Feinberg en gras, comme dans l’original) :

Ils vous ont interviewé et vous ont demandé de parler du final de la série du 10 juin 2007, avec bien sûr « Don’t Stop Believin’ » et le fameux cut to black. Vous avez dit : « Eh bien, j’avais cette scène de mort en tête depuis des années. » A) Vous souvenez-vous précisément du moment où la fin vous est venue pour la première fois ? Et, B) Était-ce un lapsus ? Droit. Était-ce? Je vous demande. Non. Non? Parce que la scène que j’avais en tête n’était pas cette scène. Je n’ai pas non plus pensé à passer au noir. J’ai eu une scène dans laquelle Tony revient d’une réunion à New York dans sa voiture. Au début de chaque spectacle, il venait de New York dans le New Jersey, et la dernière scène pourrait être qu’il revenait du New Jersey à New York pour une réunion au cours de laquelle il allait être tué.

Chase a poursuivi en décrivant comment il avait pensé à la « notion » de la fin de l’émission environ deux ans auparavant, alors qu’il passait devant un petit restaurant près de l’aéroport, « et pour une raison quelconque, j’ai pensé: » Tony devrait le faire entrer un endroit comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. »

Il a ajouté qu’il était surpris par la fixation des téléspectateurs sur la fin, et rien d’autre dans l’épisode lui-même, le décrivant comme « incroyable » de la façon dont il a repris le cycle de l’actualité.

« Je n’avais aucune idée que ce serait autant de tumulte », a déclaré Chase. « Et était-ce ennuyeux ? Ce qui était ennuyeux, c’était le nombre de personnes qui voulaient voir Tony tué. Cela m’a dérangé.

« Ils voulaient le voir », a déclaré Feinberg. « Ils voulaient une confirmation.

« Ils voulaient savoir que Tony avait été tué », a convenu Chase. « Ils voulaient le voir aller face cachée en linguini, tu sais ? Et j’ai juste pensé : ‘Mon Dieu, tu as regardé ce type pendant sept ans et je sais que c’est un criminel. Mais ne me dis pas que tu ne l’aimes pas d’une manière ou d’une autre, ne me dis pas que tu n’es pas de son côté d’une manière ou d’une autre. Et maintenant tu veux le voir tué ? Vous voulez que justice soit faite ? Tu es un criminel après avoir regardé cette merde pendant sept ans. Cela m’a dérangé, ouais.

Écoutez l’interview ci-dessous ou lisez une transcription dans The Hollywood Reporter.

Cet article a été mis à jour avec la date correcte de l’épisode final.

